مطلوب فنيين صيانة ميكانيكية للعمل بالعراق بشركة صناعات الدهانات

(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب فنين صيانة ميكانيكية بكبرى شركات صناعات الدهانات بكل أنواعها ( ديكور – أخشاب – بناء – دهانات حرارية وصناعية ) – ببغداد – العراق الشروط :- يفضل الحاصلين على دبلوم ميكانيكا. خبره لا تقل عن 3 سنوات من العمل على صيانة ماكينات الانتاج. طبيعة التعاقد : • الراتب مجزى جدا ويوجد مميزات اخرى سيتم معرفتها فى المقابلة الشخصية • اجازة سنوية مدفوعة الاجر + راحة اسبوعية + سكن + إقامة + مواصلات + تذاكر الطيران للمهتمين برجاء ارسال السيرة الذاتية وكتابة اسم الوظيفة على الايميل للتواصل وارسال السي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فوربزنس
|التليفون:
|01090652223
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|العنوان:
|- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077711
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