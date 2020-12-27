مطلوب فنيين صيانة ميكانيكية للعمل بالعراق بشركة صناعات الدهانات

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
عاجل مطلوب فنين صيانة ميكانيكية بكبرى شركات صناعات الدهانات بكل أنواعها ( ديكور – أخشاب – بناء – دهانات حرارية وصناعية ) – ببغداد – العراق الشروط :- يفضل الحاصلين على دبلوم ميكانيكا. خبره لا تقل عن 3 سنوات من العمل على صيانة ماكينات الانتاج. طبيعة التعاقد : • الراتب مجزى جدا ويوجد مميزات اخرى سيتم معرفتها فى المقابلة الشخصية • اجازة سنوية مدفوعة الاجر + راحة اسبوعية + سكن + إقامة + مواصلات + تذاكر الطيران للمهتمين برجاء ارسال السيرة الذاتية وكتابة اسم الوظيفة على الايميل للتواصل وارسال السي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فوربزنس
التليفون: 01090652223

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/12/2020
رقم الإعلان: 2077711
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب فنيين صيانة كهربائية للعمل بالعراق بشركة صناعات دهانات - في الجيزة مصر

مطلوب فنيين صيانة كهربائية للعمل بالعراق بشركة صناعات دهانات

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عاجل مطلوب فنين صيانة كهربائية بكبرى شركات صناعات الدهانات بكل أنواعها ( ديكور – أخشاب – بناء – دهان.
العنوان:

الجيزة - مصر

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27/12/2020
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16/12/2020
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15/12/2020
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15/12/2020
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مطلوب للسفر للسعوديه

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14/12/2020
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14/12/2020
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(فرصة عمل)

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مطلوب لكبرى مصانع الفوم بالسعوديه ( الدمام ) : فنى حقن ماكينات فوم خبرة سنتين ع الاقل برجاء ارسال ا.
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14/12/2020
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(فرصة عمل)

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مطلوب لكبرى الشركات التجاريه باسلطنه عمان : فنين فيبر جلاس خبرة فى اعمال القوارب وابواب الفيبر جلاس.
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14/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب ميكانيكي معدات نقل ثقيل للعمل بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب ميكانيكي معدات نقل ثقيل للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب كهربائي معدات نقل ثقيل للعمل بورش معدات شركة مقاولات تصنيف اول بالسعودية : ** يفضل الحاصلين عل.
العنوان:

الجيزة - مصر

15,000 ريال

12/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب فنيين تكييف وتبريد وتركيب للعمل بشركة كبري بالسعوديه مشروع صيانه - في الجيزة مصر

مطلوب فنيين تكييف وتبريد وتركيب للعمل بشركة كبري بالسعوديه مشروع صيانه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

#مطلوب_فنيين_تبريد_وتكييف_وتبريد_للعمل #بشركة_مقاولات_وصيانه_كبري_لمشاريعها_في_ابها_ونجران_ف_السعودي.
العنوان:

الجيزة - مصر

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28/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب فنيين تمديد وتركيب شبكات بكافة انواعها - في الجيزة مصر

مطلوب فنيين تمديد وتركيب شبكات بكافة انواعها

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

#عاجل مطلوب #فنين تمديد وتركيب #شبكات للعمل لكبرى الشركات المتخصصه في مجال الخدمات التكنولوجيه والبن.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,500 ريال

26/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب فني بصريات خبرة - في الجيزة مصر

مطلوب فني بصريات خبرة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية فني بصريات خبره في القص والفحص والتركيب خبرة لا تقل عن 3 سنو.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,500 ريال

25/11/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب فنين شبكات لأحدى الشركات المتخصصه في مجال الخدمات التكنولوجيه - في الجيزة مصر

عاجل مطلوب فنين شبكات لأحدى الشركات المتخصصه في مجال الخدمات التكنولوجيه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

عاجل مطلوب فنين شبكات لأحدى الشركات المتخصصه في مجال الخدمات التكنولوجيه والبنيه التحتيه والحاصله عل.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,000 ريال

15/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل فى مؤسسة دعاية واعلان فى السعودية لها عددة فروع ابها وخميس مشيط - في الجيزة مصر

مطلوب للعمل فى مؤسسة دعاية واعلان فى السعودية لها عددة فروع ابها وخميس مشيط

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل فى مؤسسة دعاية واعلان فى السعودية لها عددة فروع ابها وخميس مشيط مصمم فوتو شوب يجيد الفوت.
العنوان:

الجيزة - مصر

111 ريال

6/11/2020
صورة الاعلان: للتعاقد الفورى مشغل سائق بمب خرسانة داهزة خبرة - في الجيزة مصر

للتعاقد الفورى مشغل سائق بمب خرسانة داهزة خبرة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

للتعاقد الفورى مطلوب عدد 3 مشغلين بمب خرسانة جاهزة شرط الخبرة راتب 3000 ريال نصف ريال نسبة اضافى على.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2020
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