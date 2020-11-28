مطلوب فنيين صيانة مصاعد اورونا " كنترول" بالدمام

(فرصة عمل)
|مطلوب لشركة مصاعد بمدينه الدمام بالمملكة العربية السعوديه فنيين صيانة مصاعد أورونا " كنترول " خبرة فى أعطال وتشغيل المصاعد الكهربائية لاتقل عن 5 سنوات تفاصيل التعاقد : مدة العقد سنتين اجازة سنوية مدفوعة الاجر الراتب متميز ويحدد حسب الخبرة . الإقامة / السكن/ تأمين طبى / تذاكر طيران على الشركة مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com وات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 ميدان سفنكس- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 ريال
|تاريخ الإعلان:
|28/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074358
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