مطلوب فنيين صيانة مصاعد اورونا " كنترول" بالدمام

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لشركة مصاعد بمدينه الدمام بالمملكة العربية السعوديه فنيين صيانة مصاعد أورونا " كنترول " خبرة فى أعطال وتشغيل المصاعد الكهربائية لاتقل عن 5 سنوات تفاصيل التعاقد : مدة العقد سنتين اجازة سنوية مدفوعة الاجر الراتب متميز ويحدد حسب الخبرة . الإقامة / السكن/ تأمين طبى / تذاكر طيران على الشركة مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com وات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 ميدان سفنكس- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 ريال
تاريخ الإعلان: 28/11/2020
رقم الإعلان: 2074357
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مطلوب للسفر للسعوديه

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