مطلوب فنيين صيانة كهربائية للعمل بالعراق بشركة صناعات دهانات

عاجل مطلوب فنين صيانة كهربائية بكبرى شركات صناعات الدهانات بكل أنواعها ( ديكور – أخشاب – بناء – دهانات حرارية وصناعية ) – ببغداد – العراق الشروط يفضل الحاصلين على دبلوم كهرباء . خبره لا تقل عن 3 سنوات من العمل على صيانة ماكينات الانتاج. طبيعة التعاقد • الراتب مجزى جدا ويوجد مميزات اخرى سيتم معرفتها فى المقابلة الشخصية • اجازة سنوية مدفوعة الاجر + راحة اسبوعية + سكن + إقامة + مواصلات + تذاكر الطيران للمهتمين برجاء ارسال السيرة الذاتيةعلى الواتس أب