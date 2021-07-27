مطلوب فنيين صيانة

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تفاصيل الإعلان
مطلوب فنيين صيانة جميع االقسام والتخصصات ) سباك – نجار – نقاش – استورجي – فني كهربائي – فني مرمات – فني معدات مطابخ – فني تبريد وتكييف – فني مرمات – فني كهرباء تيار خفيف ( - العمل بشرم الشيخ والغردقة والساحل ومرسي علم والعين السخنة - راتب 2000 : 2500ج حسب الخبرة والتخصص - السن من 20 : 40 سنة - ال يشترط المؤهل - توفير االقامة الكاملة ) السكن – 3وجبات – مواصالت ( - تأمين صحي واجتماعي - زياده الراتب 2 في السنة - نظام تعيين كامل - العمل 23 يوم و 7 إجازة الكود:30102189 للتواصل وتس او فون :0106297297
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: NRFT
التليفون: 01062972973

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العنوان: - القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/7/2021
رقم الإعلان: 2100849
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