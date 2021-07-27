(فرصة عمل)
|مطلوب فنيين صيانة جميع االقسام والتخصصات ) سباك – نجار – نقاش – استورجي – فني كهربائي – فني مرمات – فني معدات مطابخ – فني تبريد وتكييف – فني مرمات – فني كهرباء تيار خفيف ( - العمل بشرم الشيخ والغردقة والساحل ومرسي علم والعين السخنة - راتب 2000 : 2500ج حسب الخبرة والتخصص - السن من 20 : 40 سنة - ال يشترط المؤهل - توفير االقامة الكاملة ) السكن – 3وجبات – مواصالت ( - تأمين صحي واجتماعي - زياده الراتب 2 في السنة - نظام تعيين كامل - العمل 23 يوم و 7 إجازة الكود:30102189 للتواصل وتس او فون :0106297297
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|NRFT
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100849
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