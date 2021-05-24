مطلوب فنيين صيانة جميع الاقسام والتخصصات ( سباك – نجار – نقاش – استورجي – فني كهربائي – فني مرممات (بلاط - محارة) – فني معدات مطابخ – فني تبريد وتكييف – فني كهرباء تيار خفيف ( العمل بشرم الشيخ والغردقة والساحل ومرسي علم والعين السخنة - راتب 2000 : 2500ج حسب الخبرة والتخصص - السن من 20 : 40 سنة - لا يشترط المؤهل - توفير الاقامة الكاملة ) السكن – 3وجبات – مواصلات (تأمين صحي واجتماعي - زياده الراتب مرتين في السنة - نظام تعيين كامل - العمل 23 يوم و 7 إجازة). الكود : 3010210 الواتس: 01062972973