(فرصة عمل)
|مطلوب فنيين صيانة جميع الأقسام والتخصصات (سباك – نجار – نقاش – أستورجي – فني كهربائي – فني مرمات – فني معدات – فني معدات مطابخ – فني تبريد وتكييف – فني كهرباء تيار خفيف) – العمل بشرم الشيخ والغردقة والساحل ومرسى علم والعين السخنة – راتب 2500:2000ج حسب الخبرة والتخصص – السن من 40:20 سنة – لايشترط المؤهل – توفير الإقامة الكاملة (السكن – 3وجبات – مواصلات) – تأمين صحي وإجتماعي – زيادة الراتب 2 في السنة – نظام تعيين كامل – العمل 23 يوم و 7أجازة. كود العمل: 301021120 للإتصال/ 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة Nile Resort
|التليفون:
|01062972973
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|شارع ال90 الجنوبي - فيلا 402 - الدور الأرضي والأول - التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102069
2,500 جنيه
اتصل
3,250 جنيه
2,500 جنيه
4,500 جنيه
2,500 جنيه
2,500 جنيه
3,000 جنيه
1 جنيه
2,000 جنيه
اتصل
3,250 جنيه
2,500 جنيه
3,250 جنيه
2,000 جنيه