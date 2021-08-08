مطلوب فنيين صيانة جميع الأقسام والتخصصات (سباك – نجار – نقاش – أستورجي – فني كهربائي – فني مرمات – فني معدات – فني معدات مطابخ – فني تبريد وتكييف – فني كهرباء تيار خفيف) – العمل بشرم الشيخ والغردقة والساحل ومرسى علم والعين السخنة – راتب 2500:2000ج حسب الخبرة والتخصص – السن من 40:20 سنة – لايشترط المؤهل – توفير الإقامة الكاملة (السكن – 3وجبات – مواصلات) – تأمين صحي وإجتماعي – زيادة الراتب 2 في السنة – نظام تعيين كامل – العمل 23 يوم و 7أجازة. كود العمل: 301021120 للإتصال/ 01062972973