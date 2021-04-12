مطلوب فنيين صيانة جميع االقسام والتخصصات

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تفاصيل الإعلان
مطلوب فنيين صيانة جميع االقسام والتخصصات ) سباك – نجار – نقاش – استورجي – فني كهربائي – فني مرمات – فني معدات مطابخ – فني تبريد وتكييف – فني مرمات – فني كهرباء تيار خفيف ( - العمل بشرم الشيخ والغردقة والساحل السن من 20 : 40 سنة- ومرسي علم والعين السخنة - راتب 3000 : 4000ج حسب الخبرة والتخصص- -زياده الراتب 2 في السنة توفير االقامة الكاملة ) السكن – 3وجبات – مواصالت ( - تأمين صحي واجتماعي المؤهل متوسط علي االقل - نظام تعيين كامل - العمل 23 يوم و 7 إجازة - الرقم الكودي : 3010210 الموبايل : 0106
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اسلام
التليفون: 01062972973

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العنوان: القاهرة - التجمع- التجمع
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/5/2021
رقم الإعلان: 2094337
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صورة الاعلان: مطلوب فنيين صيانة - في القاهرة مصر

مطلوب فنيين صيانة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب فنيين صيانة جميع الأقسام والتخصصات (سباك – نجار – نقاش – استورجي – فني كهربائي – فني مرمات – ف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

12/4/2021
صورة الاعلان: تصليح ماكينات تصوير مستندات شارب - في القاهرة مصر

تصليح ماكينات تصوير مستندات شارب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تتشرف الشركة إن تقدم لسيادتكم أفضل العروض من إصلاح صيانة آل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10 جنيه

1/4/2021
صورة الاعلان: شارب ماكينات تصوير مستندات بضمان عام - في القاهرة مصر

شارب ماكينات تصوير مستندات بضمان عام

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماكينات تصوير مستندات فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تتشرف الشركة ان تقدم لسيادتكم افضل الع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10 جنيه

1/4/2021
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