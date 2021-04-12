(فرصة عمل)
|مطلوب فنيين صيانة جميع االقسام والتخصصات ) سباك – نجار – نقاش – استورجي – فني كهربائي – فني مرمات – فني معدات مطابخ – فني تبريد وتكييف – فني مرمات – فني كهرباء تيار خفيف ( - العمل بشرم الشيخ والغردقة والساحل السن من 20 : 40 سنة- ومرسي علم والعين السخنة - راتب 3000 : 4000ج حسب الخبرة والتخصص- -زياده الراتب 2 في السنة توفير االقامة الكاملة ) السكن – 3وجبات – مواصالت ( - تأمين صحي واجتماعي المؤهل متوسط علي االقل - نظام تعيين كامل - العمل 23 يوم و 7 إجازة - الرقم الكودي : 3010210 الموبايل : 0106
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسلام
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|القاهرة - التجمع- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094337
2,000 جنيه
10 جنيه
10 جنيه