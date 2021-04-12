مطلوب فنيين صيانة جميع االقسام والتخصصات ) سباك – نجار – نقاش – استورجي – فني كهربائي – فني مرمات – فني معدات مطابخ – فني تبريد وتكييف – فني مرمات – فني كهرباء تيار خفيف ( - العمل بشرم الشيخ والغردقة والساحل السن من 20 : 40 سنة- ومرسي علم والعين السخنة - راتب 3000 : 4000ج حسب الخبرة والتخصص- -زياده الراتب 2 في السنة توفير االقامة الكاملة ) السكن – 3وجبات – مواصالت ( - تأمين صحي واجتماعي المؤهل متوسط علي االقل - نظام تعيين كامل - العمل 23 يوم و 7 إجازة - الرقم الكودي : 3010210 الموبايل : 0106