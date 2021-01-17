مطلوب فنيين تمديد وتركيب شبكات بكافة انواعها للسعودية

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تفاصيل الإعلان
عاجل مطلوب فنين تمديد وتركيب شبكات. لكبرى الشركات المتخصصه في مجال الخدمات التكنولوجيه والبنيه التحتيه والحاصله علي الأيزو بالرياض - السعوديه : -فنيين تمديد وتركيب شبكات بكافة انواعها . (Network Technicians) الشروط: خبرة لا تقل عن 3 سنوات في: - تركيب وتوصيل الألياف الضوئية وال UTP - اختبار Fluke & OTDR - تركيب CCTV ,WIFI ، نظام التشغيل الآلي ، جهاز التحكم في إنذار الحريق. المميزات : - الراتب 4000 ريال سعودي + overtime + bonus - الشركة تتحمل السكن ـ الانتقالات ـ الاقامه - تأشيرة. للمهتمين بالسفر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تيسير عمر
التليفون: 01092533165

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العنوان: 6 gamal salem el dokki- الدقي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 ريال
تاريخ الإعلان: 19/1/2021
رقم الإعلان: 2080569
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