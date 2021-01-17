مطلوب فنيين تمديد وتركيب شبكات بكافة انواعها للسعودية

عاجل مطلوب فنين تمديد وتركيب شبكات. لكبرى الشركات المتخصصه في مجال الخدمات التكنولوجيه والبنيه التحتيه والحاصله علي الأيزو بالرياض - السعوديه : -فنيين تمديد وتركيب شبكات بكافة انواعها . (Network Technicians) الشروط: خبرة لا تقل عن 3 سنوات في: - تركيب وتوصيل الألياف الضوئية وال UTP - اختبار Fluke & OTDR - تركيب CCTV ,WIFI ، نظام التشغيل الآلي ، جهاز التحكم في إنذار الحريق. المميزات : - الراتب 4000 ريال سعودي + overtime + bonus - الشركة تتحمل السكن ـ الانتقالات ـ الاقامه - تأشيرة. للمهتمين بالسفر