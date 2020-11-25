مطلوب فنيين تمديد وتركيب شبكات بكافة انواعها

(فرصة عمل)
|#عاجل مطلوب #فنين تمديد وتركيب #شبكات للعمل لكبرى الشركات المتخصصه في مجال الخدمات التكنولوجيه والبنيه التحتيه والحاصله علي الأيزو بالرياض - السعوديه : -فنيين تمديد وتركيب شبكات بكافة انواعها . (Network Technicians) الشروط: خبرة لا تقل عن 3 سنوات في: - تركيب وتوصيل الألياف الضوئية وال UTP - اختبار Fluke & OTDR - تركيب CCTV ,WIFI ، نظام التشغيل الآلي ، جهاز التحكم في إنذار الحريق. - خبرة في قراءة مخططات الAuto cad - الشركة تتحمل السكن ـ الانتقالات ـ الاقامه. للتواصل: 01092533165
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تيسير عمر
|التليفون:
|01092533165
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|العنوان:
|6 gamal salem el dokki- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|26/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074187
3,500 ريال
3,000 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
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