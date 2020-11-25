مطلوب فنيين تمديد وتركيب شبكات بكافة انواعها

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تفاصيل الإعلان
#عاجل مطلوب #فنين تمديد وتركيب #شبكات للعمل لكبرى الشركات المتخصصه في مجال الخدمات التكنولوجيه والبنيه التحتيه والحاصله علي الأيزو بالرياض - السعوديه : -فنيين تمديد وتركيب شبكات بكافة انواعها . (Network Technicians) الشروط: خبرة لا تقل عن 3 سنوات في: - تركيب وتوصيل الألياف الضوئية وال UTP - اختبار Fluke & OTDR - تركيب CCTV ,WIFI ، نظام التشغيل الآلي ، جهاز التحكم في إنذار الحريق. - خبرة في قراءة مخططات الAuto cad - الشركة تتحمل السكن ـ الانتقالات ـ الاقامه. للتواصل: 01092533165
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تيسير عمر
التليفون: 01092533165

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 6 gamal salem el dokki- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 ريال
تاريخ الإعلان: 26/11/2020
رقم الإعلان: 2074187
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