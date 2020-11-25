مطلوب فنيين تمديد وتركيب شبكات بكافة انواعها

#عاجل مطلوب #فنين تمديد وتركيب #شبكات للعمل لكبرى الشركات المتخصصه في مجال الخدمات التكنولوجيه والبنيه التحتيه والحاصله علي الأيزو بالرياض - السعوديه : -فنيين تمديد وتركيب شبكات بكافة انواعها . (Network Technicians) الشروط: خبرة لا تقل عن 3 سنوات في: - تركيب وتوصيل الألياف الضوئية وال UTP - اختبار Fluke & OTDR - تركيب CCTV ,WIFI ، نظام التشغيل الآلي ، جهاز التحكم في إنذار الحريق. - خبرة في قراءة مخططات الAuto cad - الشركة تتحمل السكن ـ الانتقالات ـ الاقامه. للتواصل: 01092533165