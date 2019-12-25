مطلوب فنيين تكييف - وفنيين كهرباء / صيانة

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تفاصيل الإعلان
تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى المؤسسات بالمملكة العربية السعودية - الدمام :: :: {{●فني كهرباء صيانه ونظافه ● } :: يحمل رخصة قياده . سبق له العمل في الاشراف :: {{●فني تكييف صيانه ونظافه ●}}:: يحمل رخصة قياده . سبق له العمل في الاشراف {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال (فنى كهرباء صيانة )::}} www.eltaef.com s.hr@eltaef.com او على رقم الواتساب :: 01006667288 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الموقع المنشور بال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
التليفون: 01006667288 - 01002179334

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/12/2019
رقم الإعلان: 2046859
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19/11/2019
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العنوان:

الجيزة - مصر

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16/11/2019
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فنى كهرباء مولدات و بى ال سى للعمل بالسعوديه

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مطلوب فورا للمقابله غدا الساعه 2 بمقر شركه السلهبى للسفريات فنى كهرباء ( مولدات و PLC ) بالسعوديه (.
العنوان:

الجيزة - مصر

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12/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب ميكانيكى هيدروليك لمصنع للخرسانة الجاهزة والبلوك بمدينة عرعر - في الجيزة مصر

مطلوب ميكانيكى هيدروليك لمصنع للخرسانة الجاهزة والبلوك بمدينة عرعر

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- في الجيزة مصر

عاجـل مطلوب لمصنع للخرسانة الجاهزة والبلوك بمدينة عرعر بالمملكة العربية السعودية ميكانيكى هيدروليك .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب فورا فنى واجهات كلادينج للعمل بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب فورا فنى واجهات كلادينج للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا للعمل بالسعوديه ( الرياض ) فنى وجهات كلادينج برجاء ارسال السى فى وصور الشغل للتواصل 0.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,500 ريال

3/11/2019
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