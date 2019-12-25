مطلوب فنيين تكييف - وفنيين كهرباء / صيانة

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى المؤسسات بالمملكة العربية السعودية - الدمام :: :: {{●فني كهرباء صيانه ونظافه ● } :: يحمل رخصة قياده . سبق له العمل في الاشراف :: {{●فني تكييف صيانه ونظافه ●}}:: يحمل رخصة قياده . سبق له العمل في الاشراف {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال (فنى كهرباء صيانة )::}} www.eltaef.com s.hr@eltaef.com او على رقم الواتساب :: 01006667288 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الموقع المنشور بال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01006667288 - 01002179334
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|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046859
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