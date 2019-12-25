مطلوب فنيين تكييف - وفنيين كهرباء / صيانة

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى المؤسسات بالمملكة العربية السعودية - الدمام :: :: {{●فني كهرباء صيانه ونظافه ● } :: يحمل رخصة قياده . سبق له العمل في الاشراف :: {{●فني تكييف صيانه ونظافه ●}}:: يحمل رخصة قياده . سبق له العمل في الاشراف {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال (فنى كهرباء صيانة )::}} www.eltaef.com s.hr@eltaef.com او على رقم الواتساب :: 01006667288 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الموقع المنشور بال