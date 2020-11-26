مطلوب فنيين تكييف وتبريد وتركيب للعمل بشركة كبري بالسعوديه مشروع صيانه

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صورة الاعلان: مطلوب فنيين تكييف وتبريد وتركيب للعمل بشركة كبري بالسعوديه مشروع صيانه - في الجيزة مصر

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#مطلوب_فنيين_تبريد_وتكييف_وتبريد_للعمل #بشركة_مقاولات_وصيانه_كبري_لمشاريعها_في_ابها_ونجران_ف_السعوديه فنيين تكييف وتبريد وتركيب خبره لاتقل عن سنتين مؤهل دبلوم صنايع قسم تبريد وتكييف -اقامه- مميزات التعاقد:موفر سكن -تامين-مواصلات -عقد سنتين العمل 20 شهر فقط #شركة_كوادر_للتوظيف_998 لمن يرغب بالتعاقد ارسال السي في علي eng.kwader@gmail.com للتواصل والاستفسار 01011133679 24ش نبيل الوقاد بالدقي امام قسم الدقي الدور الاول شقه 3
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة كوادر للتوظيف 998
التليفون: 01011133679

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العنوان: الدقي- Cairo
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/11/2020
رقم الإعلان: 2074407
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