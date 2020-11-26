مطلوب فنيين تكييف وتبريد وتركيب للعمل بشركة كبري بالسعوديه مشروع صيانه

(فرصة عمل)
|#مطلوب_فنيين_تبريد_وتكييف_وتبريد_للعمل #بشركة_مقاولات_وصيانه_كبري_لمشاريعها_في_ابها_ونجران_ف_السعوديه فنيين تكييف وتبريد وتركيب خبره لاتقل عن سنتين مؤهل دبلوم صنايع قسم تبريد وتكييف -اقامه- مميزات التعاقد:موفر سكن -تامين-مواصلات -عقد سنتين العمل 20 شهر فقط #شركة_كوادر_للتوظيف_998 لمن يرغب بالتعاقد ارسال السي في علي eng.kwader@gmail.com للتواصل والاستفسار 01011133679 24ش نبيل الوقاد بالدقي امام قسم الدقي الدور الاول شقه 3
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة كوادر للتوظيف 998
|التليفون:
|01011133679
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|العنوان:
|الدقي- Cairo
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074407
2,500 ريال
3,500 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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