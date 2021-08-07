مطلوب فنيين تكييف من الجنسيه الفلبينيه والهند للعمل بحفر الباطن

(فرصة عمل)

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السعودية (الشرقية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب 1/ مدير تنفيذي 2/ فنيين صيانه تكييف واجهزه منزليه 3/ مساعد فني 4/ مناديب عقود صيانه 5/ مشرفين عمال 6/ عامل قهوه المميزات 1/ راتب من 2000-3000 ريال سعودي 2/سكن 3/ تأمين 4/ كل سنتين عمل متميز تذكره ذهاب وعوده على حساب المؤسسه 5/ نسبه في حاله التركيبات 6/ علاوه سنويه كحد أدني 200 ريال 7/ كل ثلاث شهور مكافئه ماليه للمتميزين في الإنتاجية التواصل معنا ابو محمد 00966556234090 واتس أب فقط التواصل معي على الخاص
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابو محمد
التليفون: 0556234090

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ابو موسى الاشعري- حفر الباطن
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/8/2021
رقم الإعلان: 2101954
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: وظائف شاغرة لدى سلسلة مطاعم راقية بالمملكة العربية السعودية

وظائف شاغرة لدى سلسلة مطاعم راقية بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

*وظائف شاغرة لدى سلسلة مطاعم راقية بالمملكة العربية السعودية بالمسميات التالية : Executive Sous Che.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

7/8/2021
صورة الاعلان: أجهزة صفوف الأنتظار وترتيب العملاء

أجهزة صفوف الأنتظار وترتيب العملاء

(للبيع)

تعتبر أجهزة صفوف الأنتظار أحد الوسائل الهامة والناجعه فى المنع من التزاحم بما يؤدي إالى حالة من الأر.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

7/8/2021
صورة الاعلان: وظائف شاغرة لدى شركة إنتاج القهوة بالمملكة العربية السعودية

وظائف شاغرة لدى شركة إنتاج القهوة بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

#وظائف_السعودية **وظائف شاغرة لدى شركة إنتاج القهوة بالمملكة العربية السعودية بالمسميات التالية : -م.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

7/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب #اخصائية_مقيمة_جلدية_وتجميل لمركز طبي مرموق بالسعودية

مطلوب #اخصائية_مقيمة_جلدية_وتجميل لمركز طبي مرموق بالسعودية

(فرصة عمل)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات الطبية التالية للعمل بمركز طبي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/8/2021
صورة الاعلان: معلمة مصرية تأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

معلمة مصرية تأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

(طلب عمل)

متخصصة في تأسيس ومتابعة الطلاب والطالبات خبرة كبيرة في تأسيس ومتابعة الطلاب وتنمية مهارات القراءة وا.
العنوان:

تبوك - السعودية

54,911 ريال

7/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب #عمال_تركيبات_حديد بالمواقع للعمل بالسعودية

مطلوب #عمال_تركيبات_حديد بالمواقع للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها لعمالة عادية للعمل بشركة مقاولات بالسعو.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

5/8/2021
صورة الاعلان: عرض خاص علي بوابات مرور الافراد.

عرض خاص علي بوابات مرور الافراد.

(للبيع)

تعمل على تنظيم الدخول والخروج من من والى المكان تعمل بالبصمة والكارت. هناك العديد من الاشكال المخت.
العنوان:

الرياض - السعودية

4,000 ريال

5/8/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج افراد

بوابات دخول وخروج افراد

(للبيع)

نقدم لكم بسعرمناسب أنظمة تحكم في الأماكن العامة والشركات والنوادي ومحطات المترو. وتوجد إمكانية الف.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

5/8/2021
صورة الاعلان: كاميرا ومرايا تفتيش اسفل السيارة

كاميرا ومرايا تفتيش اسفل السيارة

(للبيع)

كاميرا كشف وفحص اسفل السيارة هى الة تصوير ذكية تستخدم لاعطاء صوره دقيقة وواضحةعن الهيكل السفلى للس.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

5/8/2021
صورة الاعلان: عرض خاص على بوابات مرور السيارات.

عرض خاص على بوابات مرور السيارات.

(للبيع)

مميزاتها: بوابات للتحكم فى دخول وخروج السيارات مقاسات 4 و 6 متر مزودة بمستشعيرات عدم اغلاق البواب.
العنوان:

الرياض - السعودية

6,000 ريال

5/8/2021
صورة الاعلان: » عرض خاص علي اجهزة كاشير ونقاط بيع

» عرض خاص علي اجهزة كاشير ونقاط بيع

(للبيع)

*جهاز كاشير المطعم و الكافي شوب -لمعالج : j1900 QUAD CORE 2.0G الهارد ديسك : HDD SSD64GB الذاكرة : .
العنوان:

الرياض - السعودية

3,450 ريال

4/8/2021
صورة الاعلان: عرض خاص وحصر علي اجهز الكاشير

عرض خاص وحصر علي اجهز الكاشير

(للبيع)

عرض حصري ومميز علي نقاط بيع كاشير كامل للمتاجر والتموينات ومحلات البقالة ● جوال او واتس اب _.

3,910 ريال

4/8/2021
صورة الاعلان: طباعة محمولة للمناديب

طباعة محمولة للمناديب

(للبيع)

نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب طبعة الفواتير والباركود المحمولة سيو،الموفرة للوقت ومرضية للنتائج،+الض.
العنوان:

القصيم - السعودية

1 ريال

4/8/2021
صورة الاعلان: ميزان باركود الكتروني

ميزان باركود الكتروني

(للبيع)

نقدم لكم وبسعر مناسب ميزان الباركود الإلكتروني، يتميز بـ: أنه مناسب للمحلات التجارية والسوبر ماركت.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

4/8/2021
صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكية Smart

طابعات الكروت البلاستيكية Smart

(للبيع)

طابعات الكروت البلاستيكية Smart ذات وجه واحد _ ووجهين * كما يوجد طابعة الكروت والهويات ذات التغليف ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

4/8/2021
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