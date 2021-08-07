مطلوب فنيين تكييف من الجنسيه الفلبينيه والهند للعمل بحفر الباطن

(فرصة عمل)
|مطلوب 1/ مدير تنفيذي 2/ فنيين صيانه تكييف واجهزه منزليه 3/ مساعد فني 4/ مناديب عقود صيانه 5/ مشرفين عمال 6/ عامل قهوه المميزات 1/ راتب من 2000-3000 ريال سعودي 2/سكن 3/ تأمين 4/ كل سنتين عمل متميز تذكره ذهاب وعوده على حساب المؤسسه 5/ نسبه في حاله التركيبات 6/ علاوه سنويه كحد أدني 200 ريال 7/ كل ثلاث شهور مكافئه ماليه للمتميزين في الإنتاجية التواصل معنا ابو محمد 00966556234090 واتس أب فقط التواصل معي على الخاص
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابو محمد
|التليفون:
|0556234090
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|العنوان:
|ابو موسى الاشعري- حفر الباطن
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101954
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