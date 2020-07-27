مطلوب فنيين تعقيم

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لمجمع طبى متكامل من اشهر واعرق المجمعات الطبية فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية فنيين تعقيم خبرة من 3 : 5 سنوات مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا لالحاق الكوادر المصرية بالخارج
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 30 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/7/2020
رقم الإعلان: 2063903
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صورة الاعلان: مطلوب فورا خصائى طورائ ماجستير اخصائيات تمريض خبرة بالعناية المركز - في الجيزة مصر

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7/6/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا لمستشفى مميز بالمدينة المنورة اخصائيات تمريض " خبرة بالعناية - في الجيزة مصر

مطلوب فورا لمستشفى مميز بالمدينة المنورة اخصائيات تمريض " خبرة بالعناية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا لمستشفى مميز بالمدينة المنورة اخصائيات تمريض " خبرة بالعناية المركزة " نقل كفالة .
العنوان:

الجيزة - مصر

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