مطلوب فنيين تصنيع و تركيب لمصنع الومينيوم بالسعودية

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل بمجموعة صناعية كبرى بالسعودية - الدمام فنيين مصنوعات الالومينيوم #المنيوم_فبريكيشن ( فني تصنيع الومينيوم ) #ومركب_المنيوم #مشرف_تركيبات الخبرة لا تقل عن خمس سنوات واتس اب / تليفون 01206414243 - 01024420393 sama601.eng@gmail.com www.samarec.com #شركة_سما_للموارد_البشرية و التوظيف بالخارج
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة سما للتوظيف بالخارج
التليفون: 01206416410 - 01111208889 - 01024420393

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 ريال
تاريخ الإعلان: 24/5/2021
رقم الإعلان: 2094848
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