مطلوب فنيين تصنيع و تركيب لمصنع الومينيوم بالسعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بمجموعة صناعية كبرى بالسعودية - الدمام فنيين مصنوعات الالومينيوم #المنيوم_فبريكيشن ( فني تصنيع الومينيوم ) #ومركب_المنيوم #مشرف_تركيبات الخبرة لا تقل عن خمس سنوات واتس اب / تليفون 01206414243 - 01024420393 sama601.eng@gmail.com www.samarec.com #شركة_سما_للموارد_البشرية و التوظيف بالخارج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة سما للتوظيف بالخارج
|التليفون:
|01206416410 - 01111208889 - 01024420393
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|24/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094848
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