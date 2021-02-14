مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى مصانع الاستانلس بالمملكه العربيه السعوديه في مدينه جده فني تصنيع استانلس خبره في تصنيع ( ثلاجات التبريد + الشوايات ) يوفر المصنع ( السكن + الاقامه + التامين + الانتقالات ) و المرتب مجزي جدا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه كوادر للتوظيف 998
|التليفون:
|01033117747
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الدقي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085229
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
2,000 ريال
اتصل