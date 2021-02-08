مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه

مطلوب لكبرى مصانع الاستانلس بالمملكه العربيه السعوديه في مدينه جده فني تصنيع استانلس خبره في تصنيع ( ثلاجات التبريد + الشوايات ) يوفر المصنع ( السكن + الاقامه + التامين + الانتقالات ) و المرتب مجزي جدا لمن يريد برجاء الاتصال على 01033117747 او ارسال السيره الذاتيه على eng.kwader@gmail.com