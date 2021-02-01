مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى مصانع الاستانلس بالمملكه العربيه السعوديه في مدينه ( جده ) فني تصنيع استانلس خبره جيده في صناعه ( ثلاجات التبريد + الشوايات ) يوفر المصنع ( سكن + تامين + اقامه + انتقالات ) و الراتب مميز جداا لمن يريد برجاء الاتصال على 01033117747 او ارسال السيره الذاتيه على eng.kwader@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه كوادر للتوظيف 998
|التليفون:
|01033117747
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|العنوان:
|- الدقي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082947
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(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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