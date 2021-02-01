مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه

مطلوب لكبرى مصانع الاستانلس بالمملكه العربيه السعوديه في مدينه ( جده ) فني تصنيع استانلس خبره جيده في صناعه ( ثلاجات التبريد + الشوايات ) يوفر المصنع ( سكن + تامين + اقامه + انتقالات ) و الراتب مميز جداا لمن يريد برجاء الاتصال على 01033117747 او ارسال السيره الذاتيه على eng.kwader@gmail.com