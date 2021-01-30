مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى مصانع الاستانلس بالمملكه العربيه السعوديه في مدينه جده فني تصنيع استانلس خبره جيده في صناعه ( ثلاجات التبريد + الشوايات ) توفر الشركه ( السكن + الاقامه + التامين +الانتقالات ) و الراتب مميزز جداا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه كوادر للتوظيف 998
|التليفون:
|01033117747
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|العنوان:
|- الدقي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082248
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(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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