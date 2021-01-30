مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى مصانع الاستانلس بالسعوديه في مدينه ( جده ) فني تصنيع استانلس خبره في تصنيع ( ثلاجات التبريد + الشوايات ) توفر الشركه ( السكن + التامين + الاقامه + الانتقالات ) و الراتب مجزي جدا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه كوادر للتوظيف 998
التليفون: 01033117747

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العنوان: - الدقي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 31/1/2021
رقم الإعلان: 2082088
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صورة الاعلان: مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

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مطلوب لكبرى مصانع الاستانلس بالمملكه العربيه السعوديه في مدينه جده فني تصنيع استانلس خبره جيده في صن.
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مساعد شيف حلويات غربيه

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30/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب فورا فنى اسنان للعمل فى جدة - في القاهرة مصر

مطلوب فورا فنى اسنان للعمل فى جدة

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اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

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مطلوب لكبرى مصانع الاستانلس بالسعوديه في مدينه ( جده ) فني تصنيع استانلس خبره في ( ثلاجات التبريد + .
العنوان:

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27/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب مشرف عمال نظافة - في القاهرة مصر

مطلوب مشرف عمال نظافة

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مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مشرف عمال نظافة خبرة لا تقل عن سنتان كا مشرف عمال للعمل لدي .
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26/1/2021
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صورة الاعلان: كهربائي مباني - في القاهرة مصر

كهربائي مباني

(فرصة عمل)

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مطلوب لمؤسسه مقاولات كبرى في السعوديه ( الدمام ) كهربائي مباني لديه خبره من 15 الي 20 سنه بالمجال بم.
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23/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنى بصريات تركيبات للعمل فى السعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب فنى بصريات تركيبات للعمل فى السعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر

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21/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنيين تمديد وتركيب شبكات بكافة انواعها للسعودية - في القاهرة مصر

مطلوب فنيين تمديد وتركيب شبكات بكافة انواعها للسعودية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب فنين تمديد وتركيب شبكات. لكبرى الشركات المتخصصه في مجال الخدمات التكنولوجيه والبنيه التحت.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 ريال

19/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب مشرف زراعي - في القاهرة مصر

مطلوب مشرف زراعي

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 3 مشرف زراعي خبرة بالقص وتنسيق الحدائق واللند سكيب خبرة للعم.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 ريال

17/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب فني تبريد وتكيف - في القاهرة مصر

مطلوب فني تبريد وتكيف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 10 فني تبريد وتكيف خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة للعمل لدي .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 ريال

16/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب في كبرى مصانع الاستانلس بالسعوديه في مدينه جده فنيين تصنيع استانلس تخصص (ثلاجاات تبريد + شوايا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

16/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لكبرى شركات الاستانلس بالسعوديه في مدينه جده فنيين تصنيع استانلس خبره في (ثلاجات التبريد + الش.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

14/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب فني تشغيل مكينة طباعة - في القاهرة مصر

مطلوب فني تشغيل مكينة طباعة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 فني تشغيل مكينة طباعة اظرف ورقية خبرة لا تقل عن 3 سنوات مت.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

3/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنى تيار خفيف - في القاهرة مصر

مطلوب فنى تيار خفيف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

شركه تعمل في مجال التيار الخفيف مقر الشركه العباسيه مطلوب فني تيار خفيف خبره لا تقل عن ٣ سنوات.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

14/12/2020
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