مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى مصانع الاستانلس بالسعوديه في مدينه ( جده ) فني تصنيع استانلس خبره في تصنيع ( ثلاجات التبريد + الشوايات ) توفر الشركه ( السكن + التامين + الاقامه + الانتقالات ) و الراتب مجزي جدا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه كوادر للتوظيف 998
|التليفون:
|01033117747
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|العنوان:
|- الدقي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|31/1/2021
|رقم الإعلان:
|2082088
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2,000 ريال
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