مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى مصانع الاستانلس بالمملكه العربيه السعوديه في مدينه جده فني تصنيع استانلس خبره جيده في صناعه ( ثلاجات التبريد + الشوايات ) توفر الشركه ( السكن + الاقامه + التامين +الانتقالات ) و الراتب مميزز
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه كوادر للتوظيف 998
|التليفون:
|01033117747
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|العنوان:
|- الدقي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081933
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2,000 ريال
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4,000 ريال
2,000 ريال
2,500 ريال
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2,500 ريال