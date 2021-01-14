مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه

مطلوب لكبرى شركات الاستانلس بالسعوديه في مدينه جده فنيين تصنيع استانلس خبره في تصنيع ( ثلاجات التبريد + الشوايات ) توفر الشركه ( السكن + الاقامه + التامين + الانتقالات ) المرتب مجزي جداا و يحدد حسب الخبره