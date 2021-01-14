مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات الاستانلس بالسعوديه في مدينه جده فنيين تصنيع استانلس خبره في تصنيع ( ثلاجات التبريد + الشوايات ) توفر الشركه ( السكن + الاقامه + التامين + الانتقالات ) المرتب مجزي جداا و يحدد حسب الخبره
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه كوادر للتوظيف 998
|التليفون:
|01033117747 - 01011133679
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|18/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080452
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15,000 ريال