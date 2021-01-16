مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات الاستانلس بالسعوديه في مدينه جده فنيين تصنيع استانلس تخصص ( ثلاجات تبريد + شوايات ) تقدم الشركه ( سكن + اقامه + تامين + انتقالات ) و المرتب مجزي جدااا و يحدد حسب الخبره
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه كوادر للتوظيف 998
|التليفون:
|01033117747 - 01011133679
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الدقي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080258
37,000 جنيه
1,500 ريال
2,000 جنيه
25,000 جنيه
اتصل
4,000 جنيه
3,700 جنيه
2,500 جنيه
2,500 جنيه
4,000 جنيه
اتصل
اتصل
3,000 جنيه
3,400 جنيه
2,000 جنيه