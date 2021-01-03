مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات الاستانلس بالسعوديه في مدينه جده فنيين تصنيع استانلس خبره في (ثلاجات التبريد + الشوايات ) توفر الشركه ( السكن + الاقامه + التامين + الانتقالات ) المرتب مجزي و يتحدد حسب الخبره
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه كوادر للتوظيف 998
|التليفون:
|01033117747 - 01011133679
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|العنوان:
|- الدقي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080022
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2,500 ريال
2,500 ريال
2,500 ريال
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