مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى شركات الاستانلس بالسعوديه في مدينه جده فنيين تصنيع استانلس خبره في (ثلاجات التبريد + الشوايات ) توفر الشركه ( السكن + الاقامه + التامين + الانتقالات ) المرتب مجزي و يتحدد حسب الخبره
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه كوادر للتوظيف 998
التليفون: 01033117747 - 01011133679

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العنوان: - الدقي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/1/2021
رقم الإعلان: 2080022
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