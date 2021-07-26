مطلوب فنيين تبريد وتكييف

(فرصة عمل)
|مطلوب فني تبريد وتكييف شباب من سن 20 : 40 سنة – العمل بفنادق الشركة بشرم الشيخ والغردقة – توفير االقامة الكاملة ) سكن – 3وجبات – انتقاالت ( – توفير التأمين الصحي واالجتماعي – عمل 23 يوم و 7 اجازة – ترقيات سريعة بعد اول 3 شهور – الزياده في الراتب 2 في السنة – راتب اساسي 3500 مبديء يزيد بعد التزام اول 3 شهور - بخالف الحوافر الشهرية والزيادات السنوي الكود:30102189 للتواصل وتس او فون :01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|NRFT
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- giza
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100728
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