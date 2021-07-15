مطلوب فنيين تبريد وتكييف

(فرصة عمل)
|بريد وتكييف فنيين صيانة وليس انشاءات – شرم الشيخ والغردقة والساحل والسخنة – السن سنة 40 : 18 راتب 3500 : 5000ج حسب الخبرة + السكن + 3 وجبات + مواصالت + 7 أيام إجازة + تامينات صحي واجتماعي+ زيادة %12 سنويا - تعاقد سنوي يتجدد ذاتي – مؤهل متوسط – 23 يوم عمل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|NRFT
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100149
5,000 جنيه
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2,500 ريال
3,000 ريال
3,000 ريال
2,500 ريال
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2,500 ريال
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اتصل
2,500 جنيه