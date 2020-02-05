مطلوب فنيون كهرباء تركيبات

(فرصة عمل)
|خبرة لا تقل عن 15 سنة في تركيب وتشغيل وصيانة المعدات الكهربائية ذات الضغط المنخفض والمتوسط لمحطات المياه والصرف الصحي .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|صفا سليمان
|التليفون:
|01119964888
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|العنوان:
|49 ب ش عباس العقاد بجوار بنك مصر ايران امام توكيل بيجو- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051664
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