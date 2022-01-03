مطلوب فنين وصنايعيه بلاستيك

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بكبـرى مصانع البلاستيك بالسعودية فنيين وصنايعيه افلام ومقصات بلاستيك فنيين / صنايعيه بلاستيك خبره في شغل مقصات وافلام بلاستيك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة المواهب العربيه لتوظيف الكفاءات بالخارج
|التليفون:
|01113253543
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|العنوان:
|13 شارع ال رشدن بالدقي- الجيزه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117634
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2,500 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
2,500 ريال