مطلوب فنين وصنايعيه بلاستيك

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
فرصه عمل جيده بكبـرى #مصانع #البلاستيك فنيين وصنيعيه افلام ومقصات بلاستيك : للتعاقد الفوري بكبري المصانع . مطلوب : 1- #فنيين / #صنايعيه بلاستيك خبره السن من 23 الي 45 عام يوفر المصنع :(سكن-اقامه-تامين-تذاكر الطيران) للتواصل وارسال السيره الذاتيه موبايل \ واتساب :01113253543 Email: arab.hire2014@gmail.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركـة المواهب العربية لتوظيف الكفاءات المصريه بالخارج
التليفون: 01113253543

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 13 - شارع رشدان - متفرع من ميدان المساحة- الدقي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/12/2021
رقم الإعلان: 2116442
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