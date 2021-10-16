مطلوب فنين وصنايعيه بلاستيك

(فرصة عمل)
|فرصه عمل جيده بكبـرى #مصانع #البلاستيك فنيين وصنيعيه افلام ومقصات بلاستيك : للتعاقد الفوري بكبري المصانع . مطلوب : 1- #فنيين / #صنايعيه بلاستيك خبره السن من 23 الي 45 عام يوفر المصنع :(سكن-اقامه-تامين-تذاكر الطيران) للتواصل وارسال السيره الذاتيه موبايل \ واتساب :01113253543 Email: arab.hire2014@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركـة المواهب العربية لتوظيف الكفاءات المصريه بالخارج
|التليفون:
|01113253543
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|العنوان:
|13 - شارع رشدان - متفرع من ميدان المساحة- الدقي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116442
2,500 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
2,500 ريال
2,000 ريال
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3,000 درهم