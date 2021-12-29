مطلوب فنين ميكانيكا

(فرصة عمل)
|#مطلوب للتعيين بكبري مراكز #خدمة و #صيانة #ديزل_معدات_الثقيله بالسعوديه #فنيين ميكانيكا ديزل معدات ثقيله. •يشترط خبرة ف المجال لا تقل عن5سنوات. •يجيد التعامل مع العملاء. • توفر المراكز : (مرتبات مجزيه + حوافز + تأمين طبى +تذاكر طيران) لارسال البيانات مع ذكر اسم الوظيفة ومتاح اي #تخصص بخلاف التخصص المذكور في الاعلان ويرغب في السفر عليه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة المواهب العربيه لتوظيف الكفاءات بالخارج
|التليفون:
|01113253543
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|العنوان:
|13 - شارع رشدان - متفرع من ميدان المساحة- الدقي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117274
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2,500 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
2,500 ريال
2,000 ريال