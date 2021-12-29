مطلوب فنين ميكانيكا

#مطلوب للتعيين بكبري مراكز #خدمة و #صيانة #ديزل_معدات_الثقيله بالسعوديه #فنيين ميكانيكا ديزل معدات ثقيله. •يشترط خبرة ف المجال لا تقل عن5سنوات. •يجيد التعامل مع العملاء. • توفر المراكز : (مرتبات مجزيه + حوافز + تأمين طبى +تذاكر طيران) لارسال البيانات مع ذكر اسم الوظيفة ومتاح اي #تخصص بخلاف التخصص المذكور في الاعلان ويرغب في السفر عليه