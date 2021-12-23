مطلوب فنين استيل استانلس

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
#مطلوب فورا فنين استيل واستانلس للعمل في السعوديه #فني_استيل معادن خبره في تصنيع واعمال الاستيل والاستانلس #الراتب يتم تحديده مع صاحب العمل السن من 23 الي 45 سنه مميزات:(سكن+تأمين+تذاكر طيران) *اي تخصص اخر برجاء ارسال بياناتك (cv)وعند توفر فرصه للعمل سيتم التواصل معك باذن الله . العنوان : 13 ش رشدان ميدان المساحه بالدقي الجيزة للتواصل وارسال صور الشغل موبايل\واتساب: 01113253543
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة المواهب العربيه لتوظيف الكفاءات بالخارج
التليفون: 01112796620

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 13 - شارع رشدان - متفرع من ميدان المساحة- الدقي
الفيوم -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/12/2021
رقم الإعلان: 2116540
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: جمالون 1000م امكن سمسار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج به مرافق

جمالون 1000م امكن سمسار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج به مرافق

(للإيجار)

جمالون 1000م امكن سمسار للإيجار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج به مرافق عداد كهرباء3 فاز وماء للإيجا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

26,000 جنيه

23/12/2021
صورة الاعلان: تاشيرات حره

تاشيرات حره

(للبيع)

# مطلوب لمؤسسه #المقاولات بالمملكة العربية السعودية في (جده) #نجارين_مسلح #حدادين_مسلح #كهربائي مت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2021
صورة الاعلان: متوفر تأشيرات زيارة تجاريه وزياره اعمال وزياره شخصيه للسعودية

متوفر تأشيرات زيارة تجاريه وزياره اعمال وزياره شخصيه للسعودية

(للبيع)

# مطلوب لمؤسسه #المقاولات بالمملكة العربية السعودية في (جده) #نجارين_مسلح #حدادين_مسلح #كهربائي مت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2021
صورة الاعلان: نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات

نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات

(فرصة عمل)

نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطباخات وعاملات النظافة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

4,000 جنيه

23/12/2021
صورة الاعلان: الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

(فرص)

وفر احسن وامهر العمالة المنزلية وبمختلف الجنسيات الاجنبية. العمالة لدينا مدربة وعلى قدر عالي من الخ.
العنوان:

القاهرة - مصر

500 جنيه

23/12/2021
صورة الاعلان: إيجارمرسيدس فيانوالعائلية بأقل سعر

إيجارمرسيدس فيانوالعائلية بأقل سعر

(للإيجار)

سعر إيجارمرسيدس فيانوالعائلية01101055099 ايجار فان فيانو العائليه01101055099؛تأجير افخم فان عائلى مر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

800 جنيه

23/12/2021
صورة الاعلان: ايجار تويوتا لاند كروزر

ايجار تويوتا لاند كروزر

(للإيجار)

ايجار تويوتا لاند كروزر افضل السيارات في الشرق الاوسط بأقل اسعار في مصر استأجر تويوتا لاند كروزربالس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,500 جنيه

23/12/2021
صورة الاعلان: اجر سيارة ليموزين في القاهرة .ليموزين مصر

اجر سيارة ليموزين في القاهرة .ليموزين مصر

(للإيجار)

ستمتع بافضل العروض والخصومات مع ليموزين مصر بخصم يصل الي 15% علي جميع الرحلات السياحية حتى نهاية 202.
العنوان:

الشرقية - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

23/12/2021
صورة الاعلان: استمتع بمحتوى حصري من أفضل كاتب محتوى في الرياض من " سايت أب "

استمتع بمحتوى حصري من أفضل كاتب محتوى في الرياض من " سايت أب "

(للاستثمار)

أفضل كاتب محتوى في الرياض داخل " سايت أب " يسعد بتوفير أفضل خدمات المحتوى الحصري للأفراد. ول.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

23/12/2021
صورة الاعلان: الايطالى للأثاث المكتبى

الايطالى للأثاث المكتبى

(للبيع)

الايطالى للأثاث المكتبى أكبر صالة عرض في المعادي واكبر كولكشن من الاثاث المكتبى المودرن والاستيل وال.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

23/12/2021
صورة الاعلان: أثاث مكتبى للبيع

أثاث مكتبى للبيع

(للبيع)

الايطالى للأثاث المكتبى هو أفضل اختيار وارخص اسعار في مصر اثاث مكتبي مودرن وستيل مصري ومستورد متوفر .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

23/12/2021
صورة الاعلان: الايطالى للأثاث المكتبى

الايطالى للأثاث المكتبى

(للبيع)

أثاث الشركات أثاث مكتبى متكامل لدي شركة الايطالى للأثاث المكتبى أكبر تشكيلة أثاث مكتبى واكبر صالة عر.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

23/12/2021
صورة الاعلان: شقة للايجار تصلح لجميع الانشطة

شقة للايجار تصلح لجميع الانشطة

(للإيجار)

شقة للايجار تصلح لجميع الانشطة شقة 150م بمصطفي النحاس الرئيسي 2غرفة ـ 4ريسبشن حمام ـ مطبخ خلفية ـ تش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

7,500 جنيه

23/12/2021
صورة الاعلان: شقة للايجار بعباس العقاد الرئيسي

شقة للايجار بعباس العقاد الرئيسي

(للإيجار)

شقة للايجار بعباس العقاد الرئيسي شقة 220م علي رئيسي تصلح لجميع الاغراض 4غرف ـ 3ريسبشن 2حمام ـ مطبخ 2.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

17,000 جنيه

23/12/2021
صورة الاعلان: شقة للايجار بمكرم عبيد الرئيسي

شقة للايجار بمكرم عبيد الرئيسي

(للإيجار)

شقة للايجار بمكرم عبيد الرئيسي 250م تصلح لجميع الاغراض 3غرف ـ 4ريسبشن 2حمام ـ مطبخ اسانسير ـ سوبر لو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

18,000 جنيه

23/12/2021
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