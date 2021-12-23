مطلوب فنين استيل استانلس

#مطلوب فورا فنين استيل واستانلس للعمل في السعوديه #فني_استيل معادن خبره في تصنيع واعمال الاستيل والاستانلس #الراتب يتم تحديده مع صاحب العمل السن من 23 الي 45 سنه مميزات:(سكن+تأمين+تذاكر طيران) *اي تخصص اخر برجاء ارسال بياناتك (cv)وعند توفر فرصه للعمل سيتم التواصل معك باذن الله . العنوان : 13 ش رشدان ميدان المساحه بالدقي الجيزة للتواصل وارسال صور الشغل موبايل\واتساب: 01113253543