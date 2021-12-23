مطلوب فنين استيل استانلس

(فرصة عمل)
|#مطلوب فورا فنين استيل واستانلس للعمل في السعوديه #فني_استيل معادن خبره في تصنيع واعمال الاستيل والاستانلس #الراتب يتم تحديده مع صاحب العمل السن من 23 الي 45 سنه مميزات:(سكن+تأمين+تذاكر طيران) *اي تخصص اخر برجاء ارسال بياناتك (cv)وعند توفر فرصه للعمل سيتم التواصل معك باذن الله . العنوان : 13 ش رشدان ميدان المساحه بالدقي الجيزة للتواصل وارسال صور الشغل موبايل\واتساب: 01113253543
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة المواهب العربيه لتوظيف الكفاءات بالخارج
|التليفون:
|01112796620
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|العنوان:
|13 - شارع رشدان - متفرع من ميدان المساحة- الدقي
الفيوم - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116540
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