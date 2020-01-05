مطلوب فنين اتصالات تمديدات كبلات

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب لشركة اتصالات فى السعودية فنين اتصالات تمديد كبلات هاتف ويفضل خبرة في كابلات الفايبر . السن لا يزيد عن 30 سنة الراتب + العمولات الاقامة والسكن والتامين والانتقلات وجميع المصروفات علي الشركة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سما لالحاق العماله بالخارج
التليفون: 01206414243_01024420393

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 55شارع مراد بالجيزة- الدقي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,000 ريال
تاريخ الإعلان: 6/1/2020
رقم الإعلان: 2047875
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب لشركه كبري تعمل مجال انشاء حمامات السباحه - في القاهرة مصر

مطلوب لشركه كبري تعمل مجال انشاء حمامات السباحه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

للعمل بشركه كبري تعمل في صيانه حمامات السباحه والانشاء والتصميم مطلوب فني حمامات سباحه براتب يبدا .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

5/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات المنتجات الخرسانية - في القاهرة مصر

مطلوب لكبرى شركات المنتجات الخرسانية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لكبرى شركات المنتجات الخرسانية مطلوب حدادين ولحامين لشركة خرسانة جاهزة بمدينة نصر والمصنع .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

31/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب فنيين تركيب وتصنيع المونتال - في القاهرة مصر

مطلوب فنيين تركيب وتصنيع المونتال

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب فنيين تركيب وتصنيع المونتال لشركة الونتال كبرى مطلوب فنيين تركيب وتصنيع المونتال بخبرة وومس.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

31/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب فني زراعة - في القاهرة مصر

مطلوب فني زراعة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب فني زراعة شرط يكون دبلوم زراعة قسم بساتين او حاصلات زراعية راتب 2000 ريال مع توفير السكن والت.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 ريال

23/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب لشركة اجهزة منزليه كبرى والكترونيات - في القاهرة مصر

مطلوب لشركة اجهزة منزليه كبرى والكترونيات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

* فنيين صيانة الكترونيات ( كمبيوتر + لاب توب + موبايلات ) للعمل براتب على حسب الخبرة يبدأ من 3000 .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

22/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات المنتجات الخرسانية - في القاهرة مصر

مطلوب لكبرى شركات المنتجات الخرسانية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب حدادين ولحامين لشركة خرسانة جاهزة بمدينة نصر والمصنع بالعبور للعمل بمرتب من3500 ل 5000 جنية.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

19/12/2019
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب فنى وا مصمم وا مهندس ديكورات وتصميمات جميلة - في القاهرة مصر

مطلوب فنى وا مصمم وا مهندس ديكورات وتصميمات جميلة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مهندسين وا مصمم وا فنى ديكورات وفنون جميلة كل التخصوصات للعمل بمصنع اثاث وديكوات راقية في المم.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 ريال

14/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب فني المنيوم وا نجار اثاث للعمل في المملكة العربية السعودية - في القاهرة مصر

مطلوب فني المنيوم وا نجار اثاث للعمل في المملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب فني المنيوم وا نجار اثاث محترفين بكل ما تعنية الكلمة خبره في نفس المجال فترة لا تفل عن 3 سنوات.
العنوان:

القاهرة - مصر

200,000 ريال

12/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب فننين اتصالات خبرة في المجال للعمل بالسعودية - في القاهرة مصر

مطلوب فننين اتصالات خبرة في المجال للعمل بالسعودية

(فرص)

- في القاهرة مصر

مطلوب فننين اتصالات خبرة في المجال للعمل بالسعودية 01002102730 تواصلوا واتس او اتصال.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

11/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب فننين مراقبة كاميرات خبرة في المجال للعمل بالسعودية التواصل واتس - في القاهرة مصر

مطلوب فننين مراقبة كاميرات خبرة في المجال للعمل بالسعودية التواصل واتس

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب فننين مراقبة كاميرات خبرة في المجال للعمل بالسعودية التواصل واتس او اتصال 01003102730.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

11/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب لشركة اجهزة منزليه كبرى والكترونيات - في القاهرة مصر

مطلوب لشركة اجهزة منزليه كبرى والكترونيات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

* فنيين صيانة الكترونيات ( كمبيوتر + لاب توب + موبايلات ) للعمل براتب على حسب الخبرة يبدأ من 3000 ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

10/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب فنيين تركيب وتصنيع المونتال - في القاهرة مصر

مطلوب فنيين تركيب وتصنيع المونتال

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

لشركة الونتال كبرى مطلوب فنيين تركيب وتصنيع المونتال بخبرة وومساعدين مرتب 3500 فيما فوق الى 4500ح.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

10/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب فنيين تركيب وتصنيع المونتال - في القاهرة مصر

مطلوب فنيين تركيب وتصنيع المونتال

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

لشركة الونتال كبرى مطلوب فنيين تركيب وتصنيع المونتال بخبرة وومساعدين مرتب 3500 فيما فوق الى 4500ح.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

8/12/2019
صورة الاعلان: شركة اجهزة منزلية كبرى بجسر السويس تطلب موظفين - في القاهرة مصر

شركة اجهزة منزلية كبرى بجسر السويس تطلب موظفين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

* بنات مبيعات داخلية مؤهلات متوسطه براتب من 1500 الى 2500 ج * سكرتارية مؤهلات عليا تجيد الكمبيوتر.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

8/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب فني طباعة - في القاهرة مصر

مطلوب فني طباعة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة مطلوب للعمل مندوب مبيعات خبرة في مجال الطباعة وخاصة مجال flexo and .
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 ريال

8/12/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager