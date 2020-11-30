مطلوب فنيات تمريض لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)
|مطلوب فنيات تمريض للعمل بمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية وأن يكون سبق لها العمل بقسم الحضانات شروط القبول الحصول على البرومترك والداتا فلو السن من 30 : 35 سنة مدة العقد سنتين السكن / الإقامة / التأمين الطبى / تذكرة طيران على المستشفى مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وشهادات الخبرة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 للتواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 ميدان سفنكس- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600 ريال
|تاريخ الإعلان:
|1/12/2020
|رقم الإعلان:
|2074762
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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