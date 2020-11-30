مطلوب فنيات تمريض لمستشفى بالطائف

مطلوب فنيات تمريض للعمل بمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية وأن يكون سبق لها العمل بقسم الحضانات شروط القبول الحصول على البرومترك والداتا فلو السن من 30 : 35 سنة  مدة العقد سنتين السكن / الإقامة / التأمين الطبى / تذكرة طيران على المستشفى مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وشهادات الخبرة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 للتواصل 01280555515