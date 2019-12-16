مطلوب فنيات/اخصائيات تمريض وموظفات استقبال للكويت

مطلوب فورا للتعاقد بشركه طيبيه بالكويت -فنيات / اخصائيات تمريض -موظفات استقبال شرط السن لا يزيد عن 35 عام لا يشترط الحصول على البروميترك شرط حسن المظهر راتب مميز مع السكن والاقامه والتأمين الصحى للتواصل / موبايل : واتساب /01000621799