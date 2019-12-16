مطلوب فنيات/اخصائيات تمريض وموظفات استقبال للكويت

(فرصة عمل)
|مطلوب فورا للتعاقد بشركه طيبيه بالكويت -فنيات / اخصائيات تمريض -موظفات استقبال شرط السن لا يزيد عن 35 عام لا يشترط الحصول على البروميترك شرط حسن المظهر راتب مميز مع السكن والاقامه والتأمين الصحى للتواصل / موبايل : واتساب /01000621799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|السلهبى
|التليفون:
|01000621799
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|العنوان:
|158 شارع الهرم امام بنك الاسكان والتعمير مدخل 4 الدور الثانى شقه 48- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045794
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30 ريال
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اتصل
111,111 جنيه
111,111 جنيه
اتصل
111,111 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
1,111 ريال