مطلوب فنيات/اخصائيات تمريض وموظفات استقبال للكويت

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تفاصيل الإعلان
مطلوب فورا للتعاقد بشركه طيبيه بالكويت -فنيات / اخصائيات تمريض -موظفات استقبال شرط السن لا يزيد عن 35 عام لا يشترط الحصول على البروميترك شرط حسن المظهر راتب مميز مع السكن والاقامه والتأمين الصحى للتواصل / موبايل : واتساب /01000621799
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: السلهبى
التليفون: 01000621799

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العنوان: 158 شارع الهرم امام بنك الاسكان والتعمير مدخل 4 الدور الثانى شقه 48- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/12/2019
رقم الإعلان: 2045794
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العنوان:

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صورة الاعلان: مطلوب اخصائية تمريض - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائية تمريض

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العنوان:

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