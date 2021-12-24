مطلوب #فنى_تبريد_وتكييف خبرة فى الدكت للعمل بمجزرة بالسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بمجزرة بالسعودية (المدينة المنورة) : #فنى_تبريد_وتكييف خبرة فى الدكت لا تقل عن 5 سنوات المميزات : سكن – تأمين طبي- إقامة – انتقالات شركة الحى اللاتينى للتوظيف 12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى - الإسكندرية يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com يرجى كتابة الوظيفة طبقا للإعلان فى خانة الـ (subject)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحى اللاتينى
|التليفون:
|01017617968
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|العنوان:
|- المدينة المنورة
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116566
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