مطلوب #فنى_تبريد_وتكييف خبرة فى الدكت للعمل بمجزرة بالسعودية

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بمجزرة بالسعودية (المدينة المنورة) : #فنى_تبريد_وتكييف خبرة فى الدكت لا تقل عن 5 سنوات المميزات : سكن – تأمين طبي- إقامة – انتقالات شركة الحى اللاتينى للتوظيف 12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى - الإسكندرية يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com يرجى كتابة الوظيفة طبقا للإعلان فى خانة الـ (subject)