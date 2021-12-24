مطلوب #فنى_تبريد_وتكييف خبرة فى الدكت للعمل بمجزرة بالسعودية

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (المدينة المنورة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بمجزرة بالسعودية (المدينة المنورة) : #فنى_تبريد_وتكييف خبرة فى الدكت لا تقل عن 5 سنوات المميزات : سكن – تأمين طبي- إقامة – انتقالات شركة الحى اللاتينى للتوظيف 12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى - الإسكندرية يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com يرجى كتابة الوظيفة طبقا للإعلان فى خانة الـ (subject)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الحى اللاتينى
التليفون: 01017617968

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - المدينة المنورة
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/12/2021
رقم الإعلان: 2116566
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تأحيراتوبيس 33يوتنج لرحلات اليوم الواحد

تأحيراتوبيس 33يوتنج لرحلات اليوم الواحد

(للإيجار)

تأجير اتوبيس 33فرد رحلات سياحية01101055099 بالتالى ايجار اتوبيس 33راكب لجميع الرحلات السياحيه داخل و.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

600 جنيه

24/12/2021
صورة الاعلان: أبو سعد لشراء السكراب

أبو سعد لشراء السكراب

(للشراء (مطلوب))

*✅أبو سعد لشراء السكراب✅* *نشتري جميع انواع المعادن* *🎯نحاس* *🎯 ألمني.
العنوان:

الرياض - السعودية

11,645 ريال

23/12/2021
صورة الاعلان: المركز الأول لخدمات الطالب الجامعي

المركز الأول لخدمات الطالب الجامعي

(طلب عمل)

المركز الأول لخدمات الطالب الجامعي خدماتنا للأبحاث ماجستير ودكتوراه المساعدة فيما يلي : - اقتراح عن.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

23/12/2021
صورة الاعلان: حواجز معدنيةمتحركه

حواجز معدنيةمتحركه

(للبيع)

توافر لدينا حواجز معدنية الومنيوم متحركه بعجلات وقابله للتمدد متين وقوي عالي الجوده يمكن نقله لأي م.

1 ريال

22/12/2021
صورة الاعلان: تصميم حدائق فلل - استراحات 3D Max

تصميم حدائق فلل - استراحات 3D Max

(فرص)

نقدم لكم افضل الخدمات الهندسية لتصميم الحدائق الخارجية 3D تصميم جلسات خشبية بديكورات حديثة - مسابح -.
العنوان:

الرياض - السعودية

500 ريال

22/12/2021
صورة الاعلان: تصميم وبرمجة وتطوير تطبيقات الاندرويد والايفون وموقع الانترنت مع شركة تك سو

تصميم وبرمجة وتطوير تطبيقات الاندرويد والايفون وموقع الانترنت مع شركة تك سو

(للبيع)

تصميم وبرمجة تطبيقات الاندرويد والايفون – تصميم وبرمجة مواقع الانترنت نحن متخصصون في كل اانشاء وإدا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

21/12/2021
صورة الاعلان: شاشات العروض التفاعلية

شاشات العروض التفاعلية

(للبيع)

ما هي شاشات العروض التفاعلية ؟ شاشات العروض التفاعلية هي شاشات عرض طولية وعرضية تعمل باللمس أو بدون .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

21/12/2021
صورة الاعلان: مؤسسة نمور الشبكة

مؤسسة نمور الشبكة

(للبيع)

مؤسسة نمور الشبكة أجهزة إنذار سرقة - صوتيات - انتركم بوابة - الرياض - طريق أنس بن مالك تقاطع أبوبكر .
العنوان:

الرياض - السعودية

11,645 ريال

21/12/2021
صورة الاعلان: شركة حلا العالمية للعوازل

شركة حلا العالمية للعوازل

(للبيع)

شركة حلا العالمية للعولزل شركة عوازل حلا العالمية شركة رائدة في السوق السعودي لتنفيذ جميع انواع العز.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/12/2021
صورة الاعلان: مصمم ديكور واجهات ألمنيوم كلادينج 3D

مصمم ديكور واجهات ألمنيوم كلادينج 3D

(طلب عمل)

تصميم ديكور واجهات كلادينج -مولات- محطات وقود-واجهات فنادق-مدارس-اندية رياضية-مطاعم. نقديم صور 3D .
العنوان:

الجوف - السعودية

500 ريال

16/12/2021
صورة الاعلان: أجهزة تفتيش الحقائب الأكس راي XRAY

أجهزة تفتيش الحقائب الأكس راي XRAY

(للبيع)

أجهزة كشف الشنط وفحص الحقائب اكس راى للحماية ضد مخاطر الهجمات الأرهابية يمكن استخدامة فى المطارات وف.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

16/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب معلمة انجليزي هندية او باكستانية بمدينة جدة

مطلوب معلمة انجليزي هندية او باكستانية بمدينة جدة

(فرصة عمل)

مطلوب معلمة انجليزي هندية او باكستانية لتعليم الأولاد والبنات اللغة الانجليزية في حي الريان بجدة .
العنوان:

مكة - السعودية

23,643 ريال

16/12/2021
صورة الاعلان: ميزان باركود الكتروني

ميزان باركود الكتروني

(للبيع)

ميزان الباركود الألكتروني للسوبر ماركت والمحلات المميزات: 1- يزن حتى 30 كجم 2- دقة عالبة فى حساب ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

15/12/2021
صورة الاعلان: ايجار وبيع سقالات وشدات معدنية

ايجار وبيع سقالات وشدات معدنية

(للإيجار)

نعمل في مجال توريد السقالات والشدات المعدنيه ونقدم الخدمه لعملائنا بكامل الدعم الفني من خلال فريق مت.
العنوان:

Alabama - السعودية

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: تحويل المخططات الاتوكاد المعمارية إلى 3D max

تحويل المخططات الاتوكاد المعمارية إلى 3D max

(طلب عمل)

نقدم لكم أفضل الخدمات لتحويل المخططات المعمارية من 2D الى 3D الخدمة مقدمة لكافة المخططات فلل-فنادق-م.
العنوان:

القصيم - السعودية

500 ريال

15/12/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager