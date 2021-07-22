مطلوب فنى نجار

(فرصة عمل)
|فني نجار صيانات بشرم الشيخ والغردقة براتب 3500ج – سكن + 3وجبات + مواصالت + أسبوع إجازة ) نظام تأميني كامل : صحي واجتماعي ( – زيادة سنوية علي الراتب بمقدار %12 سنويا – السن من 18 : 40 سنة – مؤهل ابتدائي علي األقل دوام كلي 12 ساعة الكود:30102189 للتواصل 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|NRFT
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100423
3,000 جنيه
5,000 جنيه
5,000 جنيه
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2,500 ريال
3,000 ريال
3,000 ريال
2,500 ريال
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اتصل
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2,500 ريال
اتصل
اتصل