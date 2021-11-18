مطلوب فنى ميكانيكا لكبرى المصانع بالسعوديه ( جده ) :

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى المصانع بالسعوديه ( جده ) : فنى ميكانيكا خطوط انتاج بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بالانتاج لا تقل عن 3 سنوات . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة اجادة للتوظيف
التليفون: 01050121428

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: dokki- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/11/2021
رقم الإعلان: 2111990
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صورة الاعلان: مطلوب فنى ميكانيكا ( خطوط انتاج ) لكبرى المصانع بالسعوديه ( جده ) : - في الجيزة مصر

مطلوب فنى ميكانيكا ( خطوط انتاج ) لكبرى المصانع بالسعوديه ( جده ) :

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

فنى ميكانيكا خطوط انتاج بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بالانتاج لا تقل عن 3 سنوات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنى قوالب فايبر جلاس لكبرى مصانع الفايبر جلاس بالسعوديه ( الدمام ) : - في الجيزة مصر

مطلوب فنى قوالب فايبر جلاس لكبرى مصانع الفايبر جلاس بالسعوديه ( الدمام ) :

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

فنى قوالب فايبر جلاس بالشروط الأتيه : السن لايزيد عن 35 سنه . خبر بالفايبر جلاس لا تقل عن سنتين . بر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/11/2021
صورة الاعلان: صيانة الالوميتال الاصيل للالوميتال - في الجيزة مصر

صيانة الالوميتال الاصيل للالوميتال

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

صيانة الالوميتال الاصيل للالوميتال صيانة الالوميتال يعنى تصليح الالوميتال العطلان من اوكر ومفاتيح وم.
العنوان:

الجيزة - مصر

321 جنيه

14/11/2021
صورة الاعلان: صيانة الالوميتال الاصيل للالوميتال - في الجيزة مصر

صيانة الالوميتال الاصيل للالوميتال

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

صيانة الالوميتال الاصيل للالوميتال صيانة الالوميتال يعنى تصليح الالوميتال العطلان من اوكر ومفاتيح وم.
العنوان:

الجيزة - مصر

321 جنيه

14/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنى انتاج لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) : - في الجيزة مصر

مطلوب فنى انتاج لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) :

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

فنى انتاج بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بمصانع السجاد لا تقل عن سنتين . أو خبرة ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مراقب ميكانيكا خبرة فى اعمال الصرف والاعمال الانشائية - في الجيزة مصر

مطلوب مراقب ميكانيكا خبرة فى اعمال الصرف والاعمال الانشائية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مراقبين ميكانيكا خبرة باعمال الصرف والاعمال الانشائية للعمل بكبرى شركات المقاولات بالمدينه ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب مشغل مكينة ليزر co2 خبرة - في الجيزة مصر

مطلوب مشغل مكينة ليزر co2 خبرة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مشغل مكينة ليزر co2 خبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل لدي مؤسسة د.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,500 جنيه

7/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب فورا فنيين صيانة ميكانيكية لكبرى شركات المياه والعصائر بالخارج - في الجيزة مصر

مطلوب فورا فنيين صيانة ميكانيكية لكبرى شركات المياه والعصائر بالخارج

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا لكبرى شركات المياه والعصائر بالخارج -فنيين صيانة ميكانيكية خبرة من 3 ل 5 سنوات في مجال شر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/9/2021
صورة الاعلان: مطلوب كهربائي سيارات - في الجيزة مصر

مطلوب كهربائي سيارات

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الدواجن بمدينة أبها فـ السعودية كهربائى سيارات كبيرة ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 ريال

16/9/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنى ميكانيكا تشغيل ماكينات اكياس ورقية - في الجيزة مصر

مطلوب فنى ميكانيكا تشغيل ماكينات اكياس ورقية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فنى ميكانيكا ماكينات اكياس ورقية للعمل بمصنع اكياس ورقية بجدة ب المملكه العربية السعودية را.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/9/2021
صورة الاعلان: مطلوب ميكانيكي ديزل - في الجيزة مصر

مطلوب ميكانيكي ديزل

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

كبرى شركات الدواجن بأبها تطلب ميكانيكى ديزل ومعدات ثقيلة خبرة لاتقل عن 5 سنوات ترسل سيرة ذاتية حدي.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 ريال

6/9/2021
صورة الاعلان: فنين لف مولدات كهرباء - في الجيزة مصر

فنين لف مولدات كهرباء

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

كبرى شركات الدواجن بأبها تطلب فنيين لف مولدات كهرباء خبرة لاتقل عن 5 سنوات ترسل سيرة ذاتية حديثة ع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/9/2021
صورة الاعلان: مطلوب بنشر سيارات - في الجيزة مصر

مطلوب بنشر سيارات

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لكبرى شركات الدواجن بأبها بنشر سيارات كبيرة وصغيرة ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakh.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 ريال

30/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب فتيين لف مولدات كهرباء - في الجيزة مصر

مطلوب فتيين لف مولدات كهرباء

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

كبرى شركات الدواجن بأبها تطلب فنيين لف مولدات كهرباء خبرة لاتقل عن 5 سنوات ترسل سيرة ذاتية حديثة ع.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 ريال

30/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المصاعد بالسعوديه ( جميع انحاء المملكه ) : سيتم عمل المقابله الشخصيه يوم الثلاثاء .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/8/2021
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