مطلوب فنى ميكانيكا تشغيل ماكينات اكياس ورقية

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بمصنع ورق فني ميكانيكا تشغيل ماكينات اكياس ورقية ب جدة ب المملكه العربية السعودية راتب مميز + سكن + اقامة + تأمين ارسال السيرة الذاتية : eng.kwader@gmail.com التواصل : 01011133679
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة كوادر للتوظيف ترخيص 998
|التليفون:
|01011133679
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|24 ش نبيل الوقاد بالدقى امام شيراتون القاهرة- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103577
2,000 ريال
1,000 ريال
1,000 ريال
100 ريال
1,000 ريال
1,000 ريال
اتصل
3,500 جنيه
11 ريال
3,500 جنيه
3,500 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل