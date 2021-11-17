مطلوب فنى ميكانيكا انتاج لكبرى المصانع بالسعوديه ( جده ) :

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى المصانع بالسعوديه ( جده ) : فنى ميكانيكا خطوط انتاج بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بالانتاج لا تقل عن 3 سنوات . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة اجادة للتوظيف
التليفون: 01050121428

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: dokki- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/11/2021
رقم الإعلان: 2111681
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مطلوب نجارين موبيليا و خبرة فى الديكور

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(فرصة عمل)

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العنوان:

الجيزة - مصر

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27/9/2021
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مطلوب فتيين لف مولدات كهرباء

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 ريال

20/9/2021
صورة الاعلان: مطلوب عامل فايبر جلاس - في الجيزة مصر

مطلوب عامل فايبر جلاس

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب عمال فايبر جلاس للعمل ب مصنع فايبر جلاس بمدينه الجبيل ب المملكه العربية السعودية راتب مميز .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/9/2021
صورة الاعلان: مطلوب كهربائي سيارات كبيره - في الجيزة مصر

مطلوب كهربائي سيارات كبيره

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الدواجن بمدينة أبها فـ السعودية كهربائى سيارات كبيرة ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,000 ريال

4/9/2021
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فني معمل خرسانه

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- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/9/2021
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