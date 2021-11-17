مطلوب فنى ميكانيكا انتاج لكبرى المصانع بالسعوديه ( جده ) :

مطلوب لكبرى المصانع بالسعوديه ( جده ) : فنى ميكانيكا خطوط انتاج بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بالانتاج لا تقل عن 3 سنوات . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى