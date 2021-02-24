مطلوب فنى موقع خرسانة

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب لشركة خرسانة جاهزة بالسعودية مؤهلات متوسطة للعمل فى الموقع " فنى " الشركة تتولى تدريبهم على العمل فى المواقع والمختبرات السن لايزيد عن 25 سنة يحمل رخصة قيادة سارية مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 مطلوب فنى لشركة خرسانة با
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا للتوظيف
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/2/2021
رقم الإعلان: 2085179
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عمالة بدون اى خبرة و بدون اى رسوم فى مصنع Carrier - في الجيزة مصر

عمالة بدون اى خبرة و بدون اى رسوم فى مصنع Carrier

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

**شغل فى (( مصنع Carrier لتجميع تكييف )) - يوجد سكن و تأمين طبى واجتماعى وضد إصابات العمل ** الش.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,600 جنيه

24/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنى لشركة خرسانة بالرياض - في الجيزة مصر

مطلوب فنى لشركة خرسانة بالرياض

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لشركة خرسانة جاهزة بالسعودية مؤهلات متوسطة للعمل فى الموقع " فنى " الشركة تتولى تد.
العنوان:

الجيزة - مصر

500 ريال

24/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للعراق - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للعراق

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الدواجن بالعراق عمال دواجن . برجاء ارسال السيرة الذاتيه مع صور الشغل واتس 010107.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/2/2021
صورة الاعلان: مشغلين ماكينه Extruder لكبرى شركات البريكاست - في الجيزة مصر

مشغلين ماكينه Extruder لكبرى شركات البريكاست

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فوراً لإحدي مصانع البريكاست (الحوائط الخرسانية الجاهزة): #مهندس_إنتاج (ماكينة (Extruder_ #مشغ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/2/2021
صورة الاعلان: مشغلين ماكينه Extruder لكبرى شركات البريكاست - في الجيزة مصر

مشغلين ماكينه Extruder لكبرى شركات البريكاست

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فوراً لإحدي مصانع البريكاست (الحوائط الخرسانية الجاهزة): #مهندس_إنتاج (ماكينة (Extruder_ #مشغ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/2/2021
صورة الاعلان: فني إنتاج وتصنيع دهانات لكبري شركات الاصباغ بالعراق - في الجيزة مصر

فني إنتاج وتصنيع دهانات لكبري شركات الاصباغ بالعراق

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

فوراً لكبرى شركات صناعة الدهانات بغداد - العراق: #فنيين_إنتاج_و_تصنيع فى كل من : *تلوين *دهانات ديك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/2/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للعراق - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للعراق

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الدواجن بالعراق : عمال دواجن . برجاء ارسال السيرة الذاتيه مع صور الشغل واتس 0101.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للعراق - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للعراق

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الدواجن بالعراق : . عمال دواجن . برجاء ارسال السيرة الذاتيه مع صور الشغل واتس 010.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنى محطة خرسانة - في الجيزة مصر

مطلوب فنى محطة خرسانة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لشركة خرسانة جاهزة بالرياض فنيين محطة خرسانة جاهزة Concrete Plant Technician خبرة من 5 : 7 سنوات فى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/2/2021
صورة الاعلان: تأشيرات حره - في الجيزة مصر

تأشيرات حره

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

تأشيرات حره للسعوديه جميع المهن (مهن المعمار والمؤهلات العليا والمتوسطه ) مهن فرديه (سائق خاص -عام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/2/2021
صورة الاعلان: لكبرى شركات منتجات المعدنية بالمملكة العربية السعودية - الرياض :: ::{{●لحام - في الجيزة مصر

لكبرى شركات منتجات المعدنية بالمملكة العربية السعودية - الرياض :: ::{{●لحام

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لكبرى شركات منتجات المعدنية بالمملكة العربية السعودية - الرياض :: ::{{●لحام كهرباء●}}:: .
العنوان:

الجيزة - مصر

11 ريال

9/2/2021
صورة الاعلان: لكبرى شركات المصاعد بالمملكة العربية السعودية - الرياض :: ::{{● فني كهرباء - في الجيزة مصر

لكبرى شركات المصاعد بالمملكة العربية السعودية - الرياض :: ::{{● فني كهرباء

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لكبرى شركات المصاعد بالمملكة العربية السعودية - الرياض :: ::{{● فني كهرباء مصاعد ●}}:: -.
العنوان:

الجيزة - مصر

11 ريال

9/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب فران للعمل بمخبز بالعراق - بغداد - في الجيزة مصر

مطلوب فران للعمل بمخبز بالعراق - بغداد

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فران للعمل بمخبز بالعراق - بغداد خبرة في خبز العيش البلدي من 2 ل 4 سنوات المخبز يتحمل ( السكن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى مصانع الزجاج فى السعوديه (الحائل ) : - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مصانع الزجاج فى السعوديه (الحائل ) :

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مصانع الزجاج فى السعوديه (الحائل ) : فنى زجاج خبرة فى القص وتشغيل المكن بورش او مصانع زج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى مصانع الزجاج والالومنيوم فى السعوديه ( الرياض ) : - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مصانع الزجاج والالومنيوم فى السعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مصانع الزجاج والالومنيوم فى السعوديه ( الرياض ) : *رسام اوتوكاد بالشروط الاتيه : لا يز.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager