مطلوب فنى موقع خرسانة

(فرصة عمل)
|مطلوب لشركة خرسانة جاهزة بالسعودية مؤهلات متوسطة للعمل فى الموقع " فنى " الشركة تتولى تدريبهم على العمل فى المواقع والمختبرات السن لايزيد عن 25 سنة يحمل رخصة قيادة سارية مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 مطلوب فنى لشركة خرسانة با
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا للتوظيف
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085179
3,600 جنيه
500 ريال
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