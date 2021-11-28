مطلوب فنى مقرمشات كونو لمصنع بخميس مشيط

(فرصة عمل)
|كبرى مصانع المقرمشات بخميس مشيط ف السعودية تطلب فنى مقرمشات كونو خبرة لا تقل عن 5 سنوات ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس فقط 01288114615 للإستفسار 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 المهندسين- 01066717777
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 ريال
|تاريخ الإعلان:
|28/11/2021
|رقم الإعلان:
|2113014
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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