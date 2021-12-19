مطلوب فنى معمل اسنان بالقصيم السعودية

(فرصة عمل)
|للعمل بمجمع بالقصيم السعودية مطلوب فنى معمل اسنان توفير سكن و اقامة و تأمين طبى يرجى من السادة المتقدمين ارسال الاوراق على الواتس اب 01112007056 أ.اية غالى شركة مجموعة تايجر للتوظيف ترخيص رقم 969
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اية غالى
|التليفون:
|01112007056
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|العنوان:
|egypt- giza
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115739
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30 ريال
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