مطلوب فنى مختبر جودة خرسانة لمصانع خرسانة بالسعودية

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مطلوب فنى مختبر جودة خرسانة للسعودية 1.مطلوب فنى مختبر (جودة خرسانة ) 2. خبرة فى الخرسانة شركة الأهرام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج - ترخيص 128 68 شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع من ميدان سفنكس - خلف مسرح البالون - المهندسين 01551254797 01016688751 cv.pyramids.egy@gmail.com
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة الاهرام
Telephone: 01551254797

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: شارع الشاذلى- القاهرة
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 17/10/2023
Ad Number: 2246462
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