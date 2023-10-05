مطلوب فنى مختبر جودة خرسانة لمصانع خرسانة بالسعودية

(Job request)
|مطلوب فنى مختبر جودة خرسانة للسعودية 1.مطلوب فنى مختبر (جودة خرسانة ) 2. خبرة فى الخرسانة شركة الأهرام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج - ترخيص 128 68 شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع من ميدان سفنكس - خلف مسرح البالون - المهندسين 01551254797 01016688751 cv.pyramids.egy@gmail.com
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة الاهرام
|Telephone:
|01551254797
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|Location:
|شارع الشاذلى- القاهرة
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|17/10/2023
|Ad Number:
|2246462
(Job Opportunity)- in Giza Egypt
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