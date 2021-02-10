مطلوب فنى محطة خرسانة

(فرصة عمل)
|لشركة خرسانة جاهزة بالرياض فنيين محطة خرسانة جاهزة Concrete Plant Technician خبرة من 5 : 7 سنوات فى نفس المجال أن يكون سبق لهم العمل بكبرى المحطات داخل مصر أو خارجها ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 للإستفسار 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا للتوظيف
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083484
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