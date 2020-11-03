مطلوب فنى مبردات و تكييف

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب فني تبريد وتكييف عمل بنظام االسبلت والمركزي واالتشلر السن 20 : 40 سنة العمل بفنادق الشركةبشرم الشيخ والغردقة – توفير الإقامة الكاملة ( سكن – 3وجبات – انتقاالت ) توفير التأمين الصحي والأجتماعي 23 يوم عمل و 7 أيام إجازه ترقيات سريعة بعد اول 3 شهور الزياده في الراتب 2 في الميه راتب اساسي 2500 مبديء يزيد بعد التزام اول 3 شهور بخلاف الحوافز الشهرية والزيادات السنوية التواصل واتس فقط 01019155512
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Hazem
التليفون: 01019155512

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العنوان: - شرم الشيخ، جنوب سيناء
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/11/2020
رقم الإعلان: 2072096
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: ملابس شيفات - شركات تصنيع يونيفورم مطاعم

ملابس شيفات - شركات تصنيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

ملابس شيفات - شركات تصنيع يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيها.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/11/2020
صورة الاعلان: مريله جينز - مريلة هاوس كيبنج

مريله جينز - مريلة هاوس كيبنج

(للبيع)

مريله جينز - مريلة هاوس كيبنج 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/11/2020
صورة الاعلان: ملابس اطفال مهنيه - بالطو طبيب للاطفال

ملابس اطفال مهنيه - بالطو طبيب للاطفال

(للبيع)

ملابس اطفال مهنيه - بالطو طبيب للاطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعطي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/11/2020
صورة الاعلان: صور لزى التخرج - قبعة التخرج

صور لزى التخرج - قبعة التخرج

(للبيع)

صور لزى التخرج - قبعة التخرج 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/11/2020
صورة الاعلان: اسمتع بكل حاجة حواليك وامتلك شاليهك في السخنة

اسمتع بكل حاجة حواليك وامتلك شاليهك في السخنة

(للبيع)

لحفلات الشواه امتلك شاليهك في العين السخنة (3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +روف)وتشطيب سوب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

112,000 جنيه

11/11/2020
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صورة الاعلان: امتلك شاليهك في بلوبلو وعيش افضل حياة وسط خدماتاك

امتلك شاليهك في بلوبلو وعيش افضل حياة وسط خدماتاك

(للتقسيط)

فرصة امتلك شاليه بحديقة كبيرة بمساحة 110م (3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +جاردن واسع) واس.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

122,000 جنيه

11/11/2020
صورة الاعلان: واستمتع انت واطفالك بامتلك شاليه في السخنة

واستمتع انت واطفالك بامتلك شاليه في السخنة

(للبيع)

متع عينك باجمل الماظر الطبيعية وامتلك شاليهك بروف كبير بمساحة 110م (3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

31,100 جنيه

11/11/2020
صورة الاعلان: استمتع بهواية الصيد معاناوامتلك شاليهك في العين السخنة

استمتع بهواية الصيد معاناوامتلك شاليهك في العين السخنة

(للتقسيط)

هتحب الصيد معانا امتلك شاليهك بحديقة كبيرة بمساحة 110م (3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +رو.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

122,000 جنيه

11/11/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بفيو علي اجمل البحيرات الصناعية

شاليه للبيع بفيو علي اجمل البحيرات الصناعية

(للتقسيط)

استمتع باجمل المزارات السياحية في العين السخنة وامتلك شاليهك بروف كبير بمساحة 110م(2غرفة + حمام +مطب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

112,000 جنيه

11/11/2020
صورة الاعلان: شاليهك في العين السخنة بمقدم 112000

شاليهك في العين السخنة بمقدم 112000

(للتقسيط)

اجازتك هتكون احلي امتلك شاليهك بروف بمساحة 110م (3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +روف واسع .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

112,000 جنيه

11/11/2020
صورة الاعلان: مصنع 850م ببرج العرب نشاط منظفات

مصنع 850م ببرج العرب نشاط منظفات

(للإيجار)

مصنع 850م ببرج العرب نشاط منظفات بالمعدات والالات للايجار مطلوب 16000 01001910248 01223342232 01226.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

11/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب أفراد أمن

مطلوب أفراد أمن

(فرصة عمل)

مطلوب أفراد أمن بشرم الشيخ والغردقة شباب من سن 18 : 35 سنة – لايتم قبول الطلاب – علي المتقدم الحصول .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

11/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب أفراد أمن للعمل بمولات القاهرة

مطلوب أفراد أمن للعمل بمولات القاهرة

(فرصة عمل)

مطلوب أفراد أمن للعمل بمولات فى القاهرة ( أكتوبر - مدينة نصر - مصر الجديده ) مؤهل متوسط على الأقل ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

11/11/2020
صورة الاعلان: اقل سعر في السوق شركة زياد تقدم أقوي العروض بااااسعار مذهله

اقل سعر في السوق شركة زياد تقدم أقوي العروض بااااسعار مذهله

(للبيع)

دوبلكس 320متر امامية عبارة عن ( 4غرف + 4حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * بالمنطقه الثالث.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

11/11/2020
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