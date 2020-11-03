مطلوب فنى مبردات و تكييف

(فرصة عمل)
|مطلوب فني تبريد وتكييف عمل بنظام االسبلت والمركزي واالتشلر السن 20 : 40 سنة العمل بفنادق الشركةبشرم الشيخ والغردقة – توفير الإقامة الكاملة ( سكن – 3وجبات – انتقاالت ) توفير التأمين الصحي والأجتماعي 23 يوم عمل و 7 أيام إجازه ترقيات سريعة بعد اول 3 شهور الزياده في الراتب 2 في الميه راتب اساسي 2500 مبديء يزيد بعد التزام اول 3 شهور بخلاف الحوافز الشهرية والزيادات السنوية التواصل واتس فقط 01019155512
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Hazem
|التليفون:
|01019155512
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|العنوان:
|- شرم الشيخ، جنوب سيناء
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072096
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