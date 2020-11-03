مطلوب فنى مبردات و تكييف

مطلوب فني تبريد وتكييف عمل بنظام االسبلت والمركزي واالتشلر السن 20 : 40 سنة العمل بفنادق الشركةبشرم الشيخ والغردقة – توفير الإقامة الكاملة ( سكن – 3وجبات – انتقاالت ) توفير التأمين الصحي والأجتماعي 23 يوم عمل و 7 أيام إجازه ترقيات سريعة بعد اول 3 شهور الزياده في الراتب 2 في الميه راتب اساسي 2500 مبديء يزيد بعد التزام اول 3 شهور بخلاف الحوافز الشهرية والزيادات السنوية التواصل واتس فقط 01019155512