مطلوب فنى كيميائى للسعودية فووورا

(فرصة عمل)
|تطلب شركة العادلي للسفريات * فنى كيميائى * *يشترط * ( السن لايزيد عن 30 عام – خبرة من 3- 5 سنوات ) - للعمل بالمملكة العربية السعودية ( المدينة المنورة ) مصنع مياه معدنية # برجاء الالتزم بالشروط السابق ذكرها و سرعة ارسال السيرة الذاتية او الاتصال للاستفسار والتوضيح # شركة العادلي لألحاق الكفاءات المصرية بالخارج (720)شركات الزقازيق – حى مبارك ش كلية الزراعة والتجنيد بجوار سوبر ماركت ابو احمد ت/ 01001708994 ت / 01023306662 Adly034@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة العادلي
|التليفون:
|01023306662 - 0552279966 - 01001708994
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|العنوان:
|الزراعة حى مبارك بجوار سوبر ماركت ابو احمد- الزقازيق
الشرقية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073624
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