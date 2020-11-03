مطلوب فنى كيميائى للسعودية فووورا

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تفاصيل الإعلان
تطلب شركة العادلي للسفريات * فنى كيميائى * *يشترط * ( السن لايزيد عن 30 عام – خبرة من 3- 5 سنوات ) - للعمل بالمملكة العربية السعودية ( المدينة المنورة ) مصنع مياه معدنية # برجاء الالتزم بالشروط السابق ذكرها و سرعة ارسال السيرة الذاتية او الاتصال للاستفسار والتوضيح # شركة العادلي لألحاق الكفاءات المصرية بالخارج (720)شركات الزقازيق – حى مبارك ش كلية الزراعة والتجنيد بجوار سوبر ماركت ابو احمد ت/ 01001708994 ت / 01023306662 Adly034@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة العادلي
التليفون: 01023306662 - 0552279966 - 01001708994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الزراعة حى مبارك بجوار سوبر ماركت ابو احمد- الزقازيق
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/11/2020
رقم الإعلان: 2073624
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: للبيع ارض بسعر لقطه بمنطقه اب تاون

للبيع ارض بسعر لقطه بمنطقه اب تاون

(للبيع)

للبيع ارض بسعر لقطه بمنطقه اب تاون ارض بمنطقه اب تاون قريبه من المحور الرئيسي وبالقرب من الحصري ودقا.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

800,000 جنيه

23/11/2020
صورة الاعلان: ارض للبيع بالمحصورة أ تاني نمره من الرئيسي

ارض للبيع بالمحصورة أ تاني نمره من الرئيسي

(للبيع)

ارض للبيع بالمحصورة أ تاني نمره من الرئيسي للبيع ارض تاني نمره من الرئيسي ثريبه من كمبوند كنز وبالقر.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,800,000 جنيه

23/11/2020
صورة الاعلان: للبيع ارض علي الرئيسي بالتكميلي 3

للبيع ارض علي الرئيسي بالتكميلي 3

(للبيع)

للبيع ارض علي الرئيسي بالتكميلي 3 ارض علي رئيسي سوميد بالتكميلي 3 قريبه جدا من صان كابيتال دقائق من .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,675,000 جنيه

23/11/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

#چاسي_باك #طبق_مقاس40أونز چـاسـي بـاك صُـنـاع الـمـلـوك 👑 👌 بدون مقدمات كتير لان مل.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

23/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيات تمريض منزلى بالسعودية

مطلوب اخصائيات تمريض منزلى بالسعودية

(فرصة عمل)

مطلوب اخصائيات تمريض منزلى للعمل بالمدينة المنورة فى المملكة العربية السعودية * السن من 35 : 40 سنة.
العنوان:

الجيزة - مصر

600 ريال

23/11/2020
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صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى المكاتب الأستشاريه بالسعوديه ( جميع أنحاء المملكه ) : مهندس بيئى بالشروط الأتيه : خبره ل.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

23/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

فنى مضخات حريق خبرة بلوحات الكهرباء بالشروط الأتيه : دبلوم أو بكالريوس . خبرة لا تقل عن 5 سنوات . خ.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 ريال

23/11/2020
صورة الاعلان: #معدات_ثقيله

#معدات_ثقيله

(للبيع)

حفارة فابو 🤩🔥🔥🔥🔥 🌐🌐 تستخدم حفارة فابو في حفر.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

1 جنيه

23/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة خارجيةHST 5MP

كاميرات مراقبة خارجيةHST 5MP

(للبيع)

كاميرات مراقبة خارجيةHST 5MP يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

23/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة خارجيةHST 5MP

كاميرات مراقبة خارجيةHST 5MP

(للبيع)

كاميرات مراقبة خارجيةHST 5MP يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

23/11/2020
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20

(للبيع)

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20 يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

23/11/2020
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20

(للبيع)

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20 يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

23/11/2020
صورة الاعلان: حساس حرارة الحريق انتاج انجليزى معتمد Addressable

حساس حرارة الحريق انتاج انجليزى معتمد Addressable

(للبيع)

حساس حرارة الحريق انتاج انجليزى معتمد Addressable تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

23/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP PIR عالية الجودة

كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP PIR عالية الجودة

(للبيع)

كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP PIR عالية الجودة يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جمي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

23/11/2020
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