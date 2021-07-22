مطلوب فنى كهربائى

(فرصة عمل)
|فني كهربائي صيانات بارقي األماكن السياحية بشرم والغردقة – السن من 18 : 40سنة – راتب 3500ج + سكن + 3 وجبات + مواصالت – تامين صحي – تامين اجتماعي – زيادة سنوية 2 في السنة – 23 يوم شغل – 7 أيام إجازة – مؤهل ابتدائي علي األقل الكود :30102189
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|NRFT
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- giza
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100422
3,500 جنيه
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30 ريال
3,000 ريال
2,000 ريال
30 ريال
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3,000 ريال
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