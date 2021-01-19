مطلوب فنى كهرباء للعمل فى السعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل بكبرى مصانع المياه المعدنيه فى مدينه الخرج بالمملكة العربيه السعوديه **فني كهربائى خبرة 5 سنوات فى مصانع المياه السن يتراوح من 30 سنه ولحد 40 بحد اقصى يفضل من سبق له العمل بالخليج توفير السكن والاقامه والانتقالات والتامين الطبي على المصنع برجاء ارسال السيرة الذاتيه على الايميل info@elbaha.com او الاتصال على ( واتس او اتصال 01000979792 ) ـ 01017618588 ـ 0235712062 ـ 0235712072
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة
التليفون: 01000979792

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العنوان: GIZA- حى الجيزة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/1/2021
رقم الإعلان: 2080864
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16/1/2021
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العنوان:

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12/1/2021
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العنوان:

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11/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل فنيين - في القاهرة مصر

فرص عمل فنيين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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11/1/2021
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العنوان:

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10/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور - في القاهرة مصر

مطلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور

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- في القاهرة مصر

مطلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور براتب 4000ج + 500ج حافز انتظام + ساعتين راحة + سكن للمغتربين + س.
العنوان:

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30/12/2020
صورة الاعلان: بشرم والغردقة ( عمال نظافة / وزراعة ) - في القاهرة مصر

بشرم والغردقة ( عمال نظافة / وزراعة )

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بشرم والغردقة ( عمال نظافة / وزراعة ) – لايشترط المؤهل – معرفة القراءة والكتابة فقط - السن من 18 : .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: عمال - في القاهرة مصر

عمال

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عمال مغسلة وزراعة – لا يشترط مؤهل يتم قبول شباب فقط السن من 18 وحتي 35 سنة سكن 3وجبات مواصلات تامين .
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

28/12/2020
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