مطلوب فنى كهرباء للعمل فى السعوديه

مطلوب للعمل بكبرى مصانع المياه المعدنيه فى مدينه الخرج بالمملكة العربيه السعوديه **فني كهربائى خبرة 5 سنوات فى مصانع المياه السن يتراوح من 30 سنه ولحد 40 بحد اقصى يفضل من سبق له العمل بالخليج توفير السكن والاقامه والانتقالات والتامين الطبي على المصنع برجاء ارسال السيرة الذاتيه على الايميل info@elbaha.com او الاتصال على ( واتس او اتصال 01000979792 ) ـ 01017618588 ـ 0235712062 ـ 0235712072