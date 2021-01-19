مطلوب فنى كهرباء للعمل فى السعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بكبرى مصانع المياه المعدنيه فى مدينه الخرج بالمملكة العربيه السعوديه **فني كهربائى خبرة 5 سنوات فى مصانع المياه السن يتراوح من 30 سنه ولحد 40 بحد اقصى يفضل من سبق له العمل بالخليج توفير السكن والاقامه والانتقالات والتامين الطبي على المصنع برجاء ارسال السيرة الذاتيه على الايميل info@elbaha.com او الاتصال على ( واتس او اتصال 01000979792 ) ـ 01017618588 ـ 0235712062 ـ 0235712072
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة
|التليفون:
|01000979792
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|العنوان:
|GIZA- حى الجيزة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080864
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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