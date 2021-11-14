مطلوب فنى قوالب لكبرى مصانع الفايبر جلاس بالسعوديه ( الدمام ) :

مطلوب لكبرى مصانع الفايبر جلاس بالسعوديه ( الدمام ) : فنى قوالب فايبر جلاس بالشروط الأتيه : السن لايزيد عن 35 سنه . خبر بالفايبر جلاس لا تقل عن سنتين . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى