مطلوب فنى قوالب فايبر جلاس لكبرى مصانع الفايبر جلاس بالسعوديه ( الدمام ) :

(فرصة عمل)
|فنى قوالب فايبر جلاس بالشروط الأتيه : السن لايزيد عن 35 سنه . خبر بالفايبر جلاس لا تقل عن سنتين . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : واتس اب 01050121428 tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01050121428
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|dokki- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111298
321 جنيه
321 جنيه
اتصل
اتصل
2,500 جنيه
اتصل
2,000 ريال
اتصل
2,000 ريال
اتصل
2,000 ريال
2,000 ريال
اتصل
اتصل
اتصل